¡Fuerza de élite! Así fue el impresionante despliegue militar de la Semar

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizó el “Ejercicio Final de Adiestramiento de Nivel V”, una operación diseñada para evaluar y mostrar la capacidad de respuesta conjunta de sus unidades navales, aéreas, anfibias y de fuerzas especiales.

El entrenamiento estuvo orientado a enfrentar amenazas contra la seguridad marítima, la soberanía nacional y la estabilidad regional, mediante el despliegue coordinado de personal, embarcaciones y aeronaves en escenarios similares a los que podrían presentarse durante operaciones reales.

Semar despliega fuerza élite Excélsior / Semar

La demostración se desarrolló bajo el concepto estratégico de “Defensa en Profundidad”, modelo que integra labores de inteligencia, vigilancia, reconocimiento e intervención en un solo sistema operativo.

Este esquema permite detectar e identificar riesgos desde mar adentro y establecer diferentes capas de vigilancia y respuesta, con el propósito de impedir que una amenaza alcance las costas o represente un peligro para el territorio y la población.

Semar despliega fuerza élite Excélsior / Semar

Interceptan embarcación semisumergible

El primer escenario consistió en una operación de interdicción marítima contra una embarcación tipo semisumergible relacionada, dentro del ejercicio, con el traslado de mercancías ilícitas.

Tras ser localizada y monitoreada, la unidad fue interceptada mediante el despliegue del denominado “Trinomio”, integrado por una patrulla oceánica, un helicóptero Panther y una patrulla interceptora.

Desde la aeronave, elementos de Infantería de Marina descendieron mediante técnicas de inserción por soga y abordaron el semisumergible. Durante la maniobra controlaron a sus ocupantes y aseguraron la embarcación conforme a los protocolos establecidos.

Semar despliega fuerza élite Excélsior / Semar

La operación permitió demostrar que la integración de plataformas navales y aeronavales amplía el alcance de vigilancia, fortalece la presencia de la Armada en aguas nacionales y reduce los tiempos de reacción ante actividades ilícitas.

Operativo contra objetivo de alto valor

El segundo escenario recreó la localización, captura y extracción de un objetivo de alto valor identificado previamente mediante información de inteligencia.

Horas antes de la intervención, buzos de combate llegaron a la cabeza de playa para efectuar labores de reconocimiento, identificar posibles riesgos y marcar las zonas seguras para el ingreso de las unidades tácticas.

Posteriormente, elementos de Infantería de Marina fueron desplegados en embarcaciones tipo Zodiac. Otros grupos ingresaron mediante técnicas de soga rápida, rappel y paracaidismo de infiltración a baja altura.

Semar despliega fuerza élite Excélsior / Semar

Una vez establecidas las posiciones, los equipos de asalto iniciaron la acción directa para detener al objetivo. Durante el ejercicio, otros integrantes del grupo intentaron intervenir, pero fueron controlados por los infantes de Marina.

La operación contó con apoyo aéreo de aeronaves Texan, encargadas de proporcionar cobertura y protección al personal desplegado en tierra.

Tras la captura del objetivo y el control del resto de los participantes, las fuerzas navales iniciaron el repliegue mediante las embarcaciones Zodiac. El detenido fue extraído de la zona para simular su posterior puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Semar despliega fuerza élite Excélsior / Semar

La Secretaría de Marina destacó que el ejercicio mostró la interoperabilidad de sus unidades para ejecutar misiones de alta complejidad con rapidez, precisión y coordinación.

También se evaluó la distribución de funciones entre los equipos de asalto, responsables de la intervención directa; los comandos anfibios, encargados de la seguridad, y los grupos de paracaidistas, destinados a proporcionar apoyo durante el desarrollo de la operación.