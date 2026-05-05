Matan a dos trabajadores de una empresa contratista de la CFE en carretera de Veracruz

Dos trabajadores de una empresa contratista de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron asesinados en los primeros minutos de este martes durante un ataque armado en Veracruz.

Un tercer integrante de la cuadrilla resultó herido y permanece hospitalizado.

La agresión ocurrió sobre la carretera federal México–Tuxpan, en el tramo entre Buena Vista y Acuatempa, cuando el vehículo en el que se desplazaban —un automóvil compacto utilizado para labores de supervisión técnica— fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego de manera directa.

Las víctimas realizaban trabajos de mantenimiento para una compañía que presta servicios a la paraestatal en la región.

De acuerdo con las primeras diligencias, la línea de investigación se centra en la actividad laboral de los trabajadores, pues en los últimos meses el norte de Veracruz ha registrado un incremento de agresiones, robos y extorsiones contra personal técnico de empresas vinculadas a infraestructura eléctrica y de hidrocarburos.

Pese al despliegue de fuerzas estatales y federales tras el ataque, no se reportan detenciones.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz realizó el levantamiento de indicios y abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

El crimen se suma a la escalada de violencia en la zona, donde los homicidios dolosos mantienen una tendencia al alza y los ataques contra trabajadores de sectores estratégicos se han vuelto recurrentes, sin que hasta ahora exista una respuesta de autoridades que frene el riesgo operativo en la región.

JCS