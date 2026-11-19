El Frente Frío número 6 y un canal de baja presión, generarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que la masa de aire polar asociada al sistema frontal modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país.

Indicó que se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas y Tabasco.

Mientras que el nuevo Frente Frío número 8, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro polar, originarán rachas de viento en el noroeste del país, así como chubascos en Baja California.

Asimismo, canales de baja presión, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, centro y sur de la República Mexicana.

El SMN pronosticó temperaturas mínimas diurnas de -5 a 0 grados en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por la tarde, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa), y de 30 a 35 grados en Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.