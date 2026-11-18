El frente frío número 7 se desplazará sobre el norte de México y se prevé que para el jueves 19 de noviembre se avance hacia el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

La Subsecretaria de Protección Civil de Coahuila informó que para el jueves 19 de noviembre se mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros, y se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente frío número 6 comenzará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte y noreste del país.

Imagen de las calles de Coahuila durante el paso del frente frío 7 Foto: Especial

No obstante, durante las mañanas continuará el ambiente frío a fresco, con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, en zonas serranas de Coahuila durante las madrugadas del jueves y viernes.

Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos aislados, reducción de la visibilidad en caminos y carreteras, así como el desplazamiento de objetos que no se encuentren debidamente asegurados ante las rachas de viento.

Ante este escenario las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, especialmente en zonas serranas.

Además de prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad ante los cambios de temperatura.

Asegurar o retirar láminas, lonas, macetas, muebles de exterior y otros objetos que puedan desprenderse o ser desplazados por las rachas de viento.

Alejarse de árboles, postes, cables, anuncios publicitarios y otras estructuras que puedan representar un riesgo ante las rachas de viento.

Extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos ante la presencia de lluvia y pavimento mojado. La Subsecretaría de Protección Civil mantiene monitoreo sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Imagen de las calles de Coahuila durante el paso del frente frío 7 Foto: Especial

En el sur se pronostican lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y la madrugada del jueves, el frente número 6 se extenderá como estacionario sobre el Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y con una vaguada en altura al oriente de la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste y sur); muy fuertes en Veracruz (sur) y Oaxaca (este); fuertes en Campeche (suroeste) y Quintana Roo (sur); e intervalos de chubascos en Puebla y Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá el ambiente frío durante la mañana y noche en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costa de Veracruz (centro y sur); y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costa de Tamaulipas.

Por otra parte, el frente frío número 7 se desplazará sobre el noroeste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas de viento de 30 a 50 km/h en dicha región, oleaje elevado de hasta 4.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como lluvias aisladas en Baja California Sur.

Mientras que, canales de baja presión aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionarán intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México; además de lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.