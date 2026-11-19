La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó sobre la atención que brindaron ante una denuncia publicada en redes sociales y medios de comunicación.

Las autoridades brindaron el apoyo ante el caso de un camión de transporte público que se encontraba estacionado en la calle Distrito Federal y Jalisco, colonia Desarrollo Urbano de la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que obstaculizaba la vía pública.

Código QR de la infracción Especial

Al lugar arribaron elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, los cuales retiraron y sancionaron al propietario de la unidad.

El camión de transporte público fue trasladado a un depósito vehicular en la alcaldía Xochimilco.