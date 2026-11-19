SSC atiende denuncia de transporte publico que obstaculizaba vía pública.
SSC realizó las sanciones correspondientes
Por: Jaime Quiroz
La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó sobre la atención que brindaron ante una denuncia publicada en redes sociales y medios de comunicación.
Las autoridades brindaron el apoyo ante el caso de un camión de transporte público que se encontraba estacionado en la calle Distrito Federal y Jalisco, colonia Desarrollo Urbano de la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que obstaculizaba la vía pública.
Al lugar arribaron elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, los cuales retiraron y sancionaron al propietario de la unidad.
El camión de transporte público fue trasladado a un depósito vehicular en la alcaldía Xochimilco.