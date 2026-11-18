Por Sybille de La Hamaide

La producción mundial de vino se mantuvo cerca de mínimos históricos en 2026, el cuarto año consecutivo con una producción por debajo de la media, debido a que el calor, la sequía y las heladas redujeron los rendimientos en las principales regiones productoras, informó el miércoles la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

En sus primeras estimaciones para la cosecha de este año, la OIV situó la producción mundial de vino en unos 225 millones de hectolitros, lo que equivale aproximadamente a 30 mil millones de botellas estándar. La cifra es ligeramente inferior a la del año pasado y prácticamente no registra cambios respecto a 2024, cuando la producción fue la más baja desde 1961.

Canva

El cambio climático volvió a ser el principal factor del descenso de este año, afirmó el director general de la OIV, John Barker.

Debido al impacto climático, los países no han seguido una tendencia uniforme. No ha habido un año en el que todos hayan tenido una buena cosecha o en el que todos hayan tenido una mala cosecha", declaró Barker a Reuters.

La caída de la producción también se debió a que los viticultores arrancaron viñas en las principales regiones productoras, como Francia, España y Sudamérica, para reducir el exceso de oferta ante la disminución de la demanda, especialmente de vino tinto.

El consumo mundial cayó 2.7%, a 208 millones de hectolitros, debido principalmente a las dificultades económicas.

El vino es, en esencia, un producto discrecional", señaló Barker. "Cuando los presupuestos familiares se ajustan, el vino es una de las cosas en las que la gente recorta gastos".

Los estilos de vida también están cambiando. "Antes, la gente solía quedar para tomar una copa de vino en lugar de saludarse por mensaje de texto", señaló.

Canva

Barker se negó a comentar los cambios en los precios, pero subrayó que los costos de los productores habían aumentado, lo que deja poco margen para bajar los precios.

En la Unión Europea, que produce aproximadamente tres quintas partes del vino mundial, se prevé que la producción aumente 1% respecto al año pasado, a 137 millones de hectolitros. Sin embargo, la cifra sigue muy por debajo de los niveles habituales, debido a que la parte occidental del bloque registró el verano más caluroso de su historia.

Italia, el mayor productor mundial, prevé una menor producción tras un verano abrasador. Francia elevó ligeramente sus previsiones de producción, pero la cosecha sigue encaminada a situarse entre las peores de la historia, mientras que España y Rumania se han recuperado.

Excélsior

Estados Unidos se encamina hacia un tercer año de resultados débiles, con una producción 5% inferior a la de 2025, debido a que las condiciones meteorológicas de la primavera alteraron el desarrollo de la uva en California, el principal estado productor de vino del país.

En el hemisferio sur, el buen comportamiento de Sudáfrica no ha podido compensar la fuerte caída registrada en Australia, donde la sequía, las heladas, las olas de calor y las inundaciones han afectado a los viñedos.