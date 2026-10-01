Se busca evitar fraudes, no atacar memes, aclara la presidenta Claudia Sheinbaum

Las reformas impulsadas a la Ley Federal de Derechos de Autor no buscan establecer censura sino evitar el uso de logotipos oficiales e imagen de los funcionarios para cometer fraudes, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa, la titular del Ejecutivo destacó que lo que se sanciona no será la sátira política, sino el uso de la inteligencia artificial para generar fraudes utilizando la imagen de ella, de secretarios de Estado, o la imagen institucional de los gobiernos.

“No hay sanción a memes. ¿Qué se sanciona? Que salga la presidenta en un video, utilizando inteligencia artificial, para falsear incluso con mi voz para hacer un fraude. Eso es un delito. O que salga un secretario, clonada su voz, para hacer un fraude. Eso es un delito.

“Eso es lo que aparece en la ley. Que no se pueden hacer fraudes, que no se puede llamar a la gente, no la sátira política, nada de eso, ni siquiera la ofensa personal. Lo que se sanciona es el delito del fraude utilizándola imagen de alguna persona o de un logotipo del gobierno”, explicó Sheinbaum.

Reiteró que en su administración se respeta la libertad de expresión y en un ademán poco usual en ella, señaló a todos los presentes en la rueda de prensa matutina para ratificar que se da acceso a todos los medios y de todas las posiciones políticas.

“Hay libertad de expresión. Se puede decir todo en México. Todo. ¡Ah!, ¡Hay debate! Sí, hay debate. Lo que ellos no quisieran es que hubiera debate. Pero la libertad de expresión es de ambos lados. Yo también tengo libertad de expresión en lo que me marcan las leyes y la constitución”, insistió.