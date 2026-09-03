Detienen a sujeto por secuestrar y abusar sexualmente de exnovia

Francisco “N” fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) por su probable responsabilidad en el secuestro y abuso sexual de su exnovia, hechos ocurrido a finales de 2023 en la alcaldía Tlalpan.

Además de la detención, se logró la vinculación a proceso en su contra por los delitos de violación y privación de la libertad con fines sexuales.

En la investigación de la fiscalía capitalina se pudo acreditar que los hechos ocurrieron entre el 17 y 19 de noviembre de 2023, en la colonia Pedregal de San Nicolás.

El imputado habría interceptado a la víctima el 17 de noviembre de 2023, cuando la amenazó con un arma de fuego. Con la participación de otras personas, presuntamente la obligó a subir a un vehículo y la trasladó a un inmueble, donde habría permanecido privada de la libertad y sido agredida sexualmente por Francisco “N” durante los días 18 y 19 de noviembre”.

Fue el 19 de noviembre, cuando la víctima salió del inmueble, que se presentó la denuncia en la FGJ, donde le brindaron atención médica y psicológica.

Mientras que el estudio médico que le realizaron acreditó que presentaba lesiones recientes, mientras que un análisis antropológico identificó distintas formas de violencia y relaciones asimétricas de poder.

La Policía de Investigación (PDI) realizó diligencias en el lugar de los hechos y consultas en bases institucionales, mediante las cuales se corroboraron datos de identidad y domicilio del imputado. Estas consultas también permitieron identificar dos investigaciones previas, en las que aparece relacionado por posibles hechos de violencia familiar”.

La orden de aprehensión en su contra se ejecutó el pasado 28 de agosto, en la misma colonia donde se cometieron los delitos, un día después se consiguió la vinculación a proceso, a quien se le estableció la prisión preventiva y se fijaron dos meses para la investigación complementaria.