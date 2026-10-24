Se fractura paro de transportistas; organizaciones se deslindan de bloqueos

Al menos seis de las mayores agrupaciones del autotransporte de carga en México se deslindaron de la convocatoria para bloquear el lunes autopistas y carreteras del país.

“No somos carne de cañón”, dijo la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) en un comunicado firmado por su consejero nacional, Carlos A. Luna Escudero.

Subrayó que no respaldará movilizaciones que carezcan de metas precisas ni permitirá que los operadores sean utilizados como moneda de cambio.

“ANTAC no se prestará a movilizaciones que carezcan de objetivos específicos para los hombres-camión, ni permitirá que nuestros compañeros sean utilizados como instrumento de presión para alcanzar intereses políticos, empresariales o de cualquier otra índole”.

Por su parte, el líder de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, publicó un videomensaje en el que descalificó la manifestación impulsada por agrupaciones como Canacar, Fematrac e Indeco, tachando a algunas de ser “organizaciones patito”.

Aseguró que su gremio mantiene una tregua y un trabajo coordinado con el titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

“AMOTAC Búfalos no participa en este movimiento (...). Tenemos un compromiso con Omar García Harfuch y lo vamos a respetar porque el señor atiende y nos ha dado resultados”.

Citó como avances la atención a focos rojos de robo como la zona de Esperanza, Puebla, y el retiro de retenes fiscales en el norte y noroeste del país.

Ortiz exhortó a sus agremiados a no caer en provocaciones y mantenerse al margen de la protesta.

En el mismo tono, la Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (AMTAC) emitió un comunicado para ratificar que no se sumará a los bloqueos de este lunes.

Reconoció que persisten reclamos legítimos en materia de vigilancia carretera y costos operativos, pero recalcó que su prioridad sigue siendo la negociación con los tres niveles de gobierno.

“Nuestra disposición al diálogo no significa renunciar a nuestros derechos (...). Reiteramos que AMTAC no participará en el paro del próximo lunes 26 de octubre, pero continuará trabajando de manera firme y responsable”.

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) tampoco participará en paros, bloqueos, cierres o suspensión de actividades.

“Nuestros agremiados en todo el país continuarán laborando de manera normal y con total compromiso para garantizar el abasto, la movilidad y la cadena de suministro que México necesita”.

“Exhortamos a nuestros agremiados a no dejarse sorprender y a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de esta Confederación”, señaló.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) informó que no participará en el paro de transportistas.

“Reiteramos nuestro compromiso de privilegiar el diálogo y la coordinación con las autoridades como vías fundamentales para atender los retos del sector, procurando en todo momento la continuidad de los servicios de transporte y la movilidad de las personas”.

Por último, la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) hizo un llamado a privilegiar el diálogo, la colaboración y los acuerdos como la vía más efectiva para atender los desafíos del transporte de carga.

“Reconocemos la legitimidad de las inquietudes del sector y la importancia de escucharlas. Sin embargo, la suspensión de actividades y los bloqueos de carreteras afectan a millones de personas, interrumpen el abasto y las cadenas de suministro, y frenan la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, alertó.

Mientras el diálogo construye soluciones, los bloqueos generan costos para toda la sociedad, sostuvo.