Presidente del Senado llama a cruzada contra corrupción tras caso Taddei

A sólo unas horas de que Excélsior diera a conocer que el Senado desapareció de su portal toda la información histórica de contratos, nóminas y diversos gastos, el presidente del Senado, Higinio Martínez, llamó a emprender una cruzada contra la corrupción, después de concretarse la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, orillada por la evidencia de una relación cercana con uno proveedor del INE.

Por medio de un comunicado de prensa, el presidente del Senado dijo que “México requiere una cirugía de fondo para erradicar la corrupción o no habrá futuro promisorio para ésta y las futuras generaciones”.

Consideró que “la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como las denuncias en su contra, deben llevar a reflexionar sobre la gravedad de la corrupción y sus consecuencias para el país.

En este momento se deben tomar definiciones sobre este lamentable cáncer, y recalcó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene la fuerza legal, política y toda la autoridad moral para poner un alto a esto”, dijo.

Higinio Martínez pide un programa anticorrupción

Desde su punto de vista, urge que la titular del Ejecutivo Federal presente su programa anticorrupción.

“La Presidenta debe saber que existen millones de personas que le aplaudirían, que la respaldarían y la fortalecerían si continúa con su combate a la corrupción y con medidas más radicales.

“Las denuncias que en estos días se hicieron sobre la actuación de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y su renuncia que presentó este lunes al cargo tienen que llevarnos a reflexionar sobre la terrible enfermedad que no se acaba de curar: la corrupción, el despilfarro, los enjuagues económicos y la ambición desmedida por el dinero público”, destacó.

Higinio Martínez aclaró que “no sopy ingenuo ni soñador; sé que es difícil la lucha contra la corrupción, pero estoy convencido que este país requiere una cirugía radical o no habrá futuro promisorio para nuestra generación joven y las próximas”.

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