Trabajo invisible de millones de niñas y niños representa 1.84% del PIB de México

En México, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años tiene un valor económico estimado de 616 mil 103 millones de pesos anuales.

De acuerdo con las cifras de 2024 de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, del Inegi, y las estimaciones derivadas de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), esa cantidad representa 1.84% del Producto Interno Bruto nacional.

La magnitud de esta contribución obliga a revisar las condiciones en que transcurre la vida cotidiana de millones de niñas y niños, particularmente cuando las responsabilidades domésticas y de cuidado reducen sus oportunidades de estudiar, descansar, jugar y desarrollarse plenamente.

Asimismo, estos datos deben llevar a una seria revisión de la medición de la pobreza infantil, la cual no puede realizarse mediante la metodología diseñada en su momento por el Coneval y que ahora realiza el Inegi.

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El valor económico del trabajo doméstico infantil en México

Del valor económico total estimado para 2024, 91 mil 479 millones de pesos corresponden al trabajo realizado por niñas y niños de 5 a 11 años; otros 237 mil 23 millones corresponden al grupo de 12 a 14 años, y 287 mil 601 millones al de 15 a 17 años.

Las cifras muestran que el trabajo no remunerado comienza desde edades tempranas y adquiere una intensidad considerable durante la adolescencia.

En efecto, entre las y los adolescentes de 12 a 17 años, 98.1% realizó alguna actividad doméstica, de cuidados o de apoyo no remunerado durante la semana de referencia de la ENUT 2024. Su dedicación promedio fue de 13.5 horas semanales, equivalentes, en conjunto, a aproximadamente 4 millones 477 mil empleos de tiempo completo, considerando jornadas de 40 horas.

Niñas y adolescentes dedican más horas al trabajo doméstico no remunerado

La distribución de estas responsabilidades presenta diferencias particularmente preocupantes. Las mujeres de 12 a 17 años dedican, en promedio, 16.3 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 10.6 horas de los hombres. La diferencia es de 5.7 horas cada semana. Entre las adolescentes de 15 a 17 años, la carga alcanza 18.8 horas semanales, mientras que entre los varones de esas edades es de 11.7 horas.

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Más grave aún: 18.8% de las adolescentes de 15 a 17 años dedica al menos 28 horas semanales a estas actividades, frente a únicamente 6.5% de los hombres del mismo grupo de edad. Esto significa que la proporción de adolescentes mujeres sometidas a esas jornadas es casi tres veces mayor. En términos económicos, las niñas y las adolescentes generan 59.7% del valor estimado del trabajo no remunerado realizado por la población de 5 a 17 años.

Hidalgo, Tlaxcala y Guerrero registran más horas de trabajo doméstico adolescente

Las diferencias entre entidades federativas son profundas. Mientras que el promedio nacional de trabajo no remunerado entre adolescentes de 12 a 17 años es de 13.5 horas semanales, en Tlaxcala asciende a 17.4 horas; en Guerrero, a 16.6; en Hidalgo, a 16.5, y en Oaxaca, a 16.2 horas.

Las desigualdades se profundizan al considerar las jornadas excesivas. En Hidalgo, 17.2% de las y los adolescentes dedica 28 horas semanales o más a estas actividades; en Tlaxcala, 16.7%; en Oaxaca, 15.5%; en Veracruz, 15.4%, y en Guerrero, 15.2%, frente al promedio nacional de 10%.

México Social

*mcam