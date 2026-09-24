Usará INE ahorros para pagar nómina

El INE reasignará 146 millones 460 mil 443 pesos de ahorros y economías generados durante 2026 para garantizar el pago, durante el último trimestre del año, del personal contratado bajo el régimen de honorarios permanentes.

La directora ejecutiva de Administración, Liliana Díaz de León, explicó que la medida no representa un incremento al presupuesto global autorizado para el Capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, sino una transferencia compensada de recursos.

Las Claves El INE transferirá 146.4 mdp de ahorros de 2026 para cubrir la nómina de honorarios permanentes de fin de año.

El recorte original aplicado por la Cámara de Diputados solo cubría el pago de salarios durante los primeros seis meses.

La Dirección de Administración garantizó que los proyectos y metas operativas del órgano electoral no sufrirán afectaciones.

Del monto total, 139 millones 280 mil 707 pesos corresponden al Capítulo 1000 y 7 millones 179 mil 736 pesos al impuesto sobre nómina.

Explicó que, debido al ajuste realizado por la Cámara de Diputados al presupuesto del INE para 2026, inicialmente sólo se contemplaron recursos para cubrir a este personal durante el primer semestre. Posteriormente, con otra reasignación de ahorros, se garantizó el pago del tercer trimestre.

Ahora, la Junta General Ejecutiva analiza utilizar economías generadas en el presupuesto base, la operación y diversos proyectos de la cartera institucional para cubrir el cuarto trimestre.

Díaz de León señaló que el objetivo es evitar una reducción del personal necesario para atender la operación institucional y proyectos estratégicos.

La funcionaria aseguró que la reasignación no afectará las metas y objetivos de las distintas áreas ni comprometerá los proyectos de la cartera institucional, debido a que se trata de recursos ya contemplados en el presupuesto autorizado para 2026.

La propuesta fue presentada ante la Junta General Ejecutiva para su aprobación.