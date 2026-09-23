SRE debe demostrar que en México no hay protección a narcopolíticos: Beltrones

El trabajo de la Cancillería debe enfocarse para que no quede duda de que en México no existe protección a narcopolíticos, declaró el senador Manlio Fabio Beltrones.

En entrevista en el Senado de la República, cuestionado sobre el mensaje del presidente Donald Trump en la ONU, donde exigió mayor cooperación contra el narcotráfico, el legislador sonorense fue directo:

"Creo que ahí el trabajo, sobre todo de la Cancillería, debería de esmerarse para que no dejara dudas de que en México no existe protección a ninguno de quienes de una u otra manera están acusados de haber participado con algunos órganos de la delincuencia, sean políticos o no", afirmó.

Beltrones sostuvo que el mensaje de Trump "no deja lugar a dudas de que es su gobierno quien sigue insistiendo, pero ahora ante el mundo, en que México ponga todavía más interés en el combate al narcotráfico".

Atribuyó la crisis actual al descuido del sexenio pasado: "Esa estrategia fallida de abrazos y no balazos lo único que hizo fue violentar los territorios y dejarlos en manos de los delincuentes con total impunidad".

Respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero urgió a corregir el rumbo: más coordinación hacia adentro entre Sedena, Marina, SSP y gobiernos estatales, y mucha colaboración en materia de información hacia afuera con Estados Unidos, para pacificar las zonas que sufren delincuencia y homicidios.

Iniciativa de doble nacionalidad es un exceso

Sobre la iniciativa de doble nacionalidad, Beltrones advirtió que "contradice dos derechos fundamentales: el derecho que tenemos los mexicanos, aunque tengan doble nacionalidad, a participar en las elecciones y el otro, el de ejercer el cargo para el que fue electo".

Consideró que la prohibición debería limitarse únicamente a Presidente de la República y gobernadores, pues como está planteada "atenta contra muchos de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y que para garantizar una calidad de vida y no ser perseguidos optaron por la doble nacionalidad".