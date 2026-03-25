FOVISSSTE seguirá cancelando deudas impagables

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Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que durante este año el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) condonará más de 110 mil deudas impagables.

Reiteró que hasta el momento se ha logrado la cancelación de 290 mil créditos.

“FOVISSSTE está condonando deudas, condonando, congelando, quitando, reduciendo, ya lleva 290 mil, habrá otras 110 mil en este año, con eso le quitamos una losa de angustia a mucha gente y le damos su vivienda.

“Pero, además, FOVISSSTE está teniendo créditos mancomunados con Infonavit, programa para mujeres, autoconstrucción en propiedad social”, puntualizó.

INAUGURAN OFICINA DE FOVISSSTE

En la Ciudad de México, Martí Batres inauguró la nueva oficina de atención del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), la cual está ubicada dentro de las instalaciones del SuperISSSTE “Ciudadela”.

Acompañado por la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, y por la directora del SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, el director general destacó que esta apertura fortalece los servicios brindados por el Instituto, que pone lo público al servicio de lo social.

“Esta es una tienda de SuperISSSTE. Tiene la canasta básica a un precio por debajo del tope que puso Profeco, pero, además, aquí está un módulo de FOVISSSTE. Por otro lado, se combina con otros servicios de Bienestar del Gobierno federal, o sea, que este es un lugar del Estado de Bienestar”, afirmó.

Por su parte, Maldonado Meza compartió que la nueva oficina del FOVISSSTE cuenta con 11 módulos y tendrá capacidad para atender en promedio de 70 a 80 personas al día.

Además, subrayó que el uso de este espacio representa un ahorro de un millón y medio de pesos anuales y que su eje de atención prioritaria será poner al centro las necesidades de los derechohabientes.

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