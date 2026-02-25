Detienen en Guanajuato a 48 por hechos violentos tras abatimiento de 'El Mencho'

Un total de 48 personas que participaron en los hechos violentos del pasado 22 de febrero en diversos municipios de Guanajuato, fueron detenidos, de ellas 20 han sido judicializadas y se concretaron dos vinculaciones a proceso en contra de cuatro personas por la probable comisión del delito de terrorismo, como coautores.

La Fiscalía de Guanajuato dio a conocer que las detenciones “fueron resultado del trabajo coordinado del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado de Guanajuato, GIO” y que desde un inicio se radicaron las carpetas de investigación integrando datos de prueba sólidos, lo que permitió avanzar en su judicialización.

El Ministerio Público también ha judicializado seis carpetas de investigación en contra de 10 personas por su probable responsabilidad en la comisión de delitos, como terrorismo, delincuencia organizada y contra la salud, así como portación de arma de fuego.

Además, mil 46 objetos e indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público.

Cuartoscuro: Héctor Colin

La fiscalía dio a conocer que 18 personas quedaron en libertad bajo las reservas de ley “al no reunirse por el momento los elementos suficientes para formular imputación en su contra, sin que ello impida que se siga investigando las líneas de investigación que cada caso en particular presenta”.

Entre los indicios asegurados se encuentran armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina y diversos instrumentos utilizados para la comisión de los hechos

“Cada elemento fue debidamente embalado, registrado y procesado conforme a los protocolos legales y técnicos aplicables”, dio a conocer la fiscalía.

Las autoridades de Guanajuato refrendaron su “compromiso de actuar con firmeza frente a quienes atenten contra la paz pública, garantizando investigaciones sólidas, responsables y sin margen para la impunidad”.

