Ejecutan al acordeonista de Grupo Arraigado; interpretaba corridos de “El Mayo” Zambada

El integrante de un conjunto norteño fue atacado y muerto a balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta en el sector centro de Culiacán, Sinaloa.

La víctima fue identificada como Julio César “N”, quien tocaba el acordeón en Grupo Arraigado, una reciente agrupación con gran repertorio de narcocorridos, ligados a una célula del Cártel de Sinaloa.

Julio César viajaba a bordo de una camioneta por el Paseo Niños Héroes, cuando fue sorprendido por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Al lugar llegaron elementos de distintas corporaciones policiacas e intentaron darle los primeros auxilios, pero ya había muerto antes de lograr trasladarlo a recibir atención médica, por lo que, solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado.

Grupo Arraigado es una agrupación compuesta por cinto integrantes, identificada por interpretar corridos relacionados a Ismael “El Mayo” Zambada, así como a otros líderes de esta misma facción criminal.

Al concluir las primeras diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, esperando ser reclamado por sus familiares, para confirmar su identidad.

Hasta el momento, la agrupación no ha emitido ningún pronunciamiento a través de sus plataformas digitales, y se desconoce el móvil del crimen.

Detienen a joven relacionado al secuestro de La Nicholette

Días atrás, también en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado dconfirmó la detención de una persona implicada en el secuestro de creadora de contenido identificada como La Nicholette, y la búsqueda de otro de sus captores, a quien tienen plenamente identificado.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que el sujeto detenido por posesión de armas, cargadores y pastillas de fentanilo, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se le identificó como uno de secuestradores de la joven influencer.

Durante la privación de la libertad de La Nicholette, su camioneta Cybertruck registró todo el incidente, por lo que ambos fueron reconocidos, y actualmente se trabaja en la localización del segundo implicado.

La fiscal adelantó que hay “una persona identificada y el día de hoy (lunes) tenemos ya la solicitud de orden de aprehensión para otra persona”.

Sin dar a conocer la identidad del sujeto involucrado en el secuestro de La Nicholette, la fiscal confirmó que se trata de una de las dos personas detenidas el pasado domingo 15 de febrero, en un operativo del del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán.

Al acudir a dicho sector, los agentes se percataron de un hombre armado afuera de un domicilio, quien notó la presencia de las autoridades y se introdujo al inmueble, pero logró ser detenido junto a otra persona.

En el lugar fueron asegurados dos fisiles tipo AK-47 y 12 cargadores para el mismo tipo de arma, además de unas dos mil pastillas de fentanilo. Las autoridades señalaron que una de las dos personas es menor de edad, pero no dijeron quién era la implicada en el secuestro.

A pesar de haber sido puesto a disposición de la FGE, la autoridad estatal se encuentra realizando pruebas periciales de balística y algunas otras diligencias para inculparlo en el secuestro de La Nicholette.

Nicole Pardo Molina fue privada de la libertad el 20 de enero, cuando se encontraba en el sector de la Isla Musalá. Sus captores la obligaron a grabar un video, en el que ella misma se relacionaba a un grupo criminal, después de eso fue liberada.

Ya en Estados Unidos, a través de sus redes sociales, contó su verdad sobre el secuestro, asegurando haber sido tratada con dignidad por sus captores, y que la habían privado de la libertad por ser “un alucín” que imitaba el estilo de vida de personas relacionadas con el crimen organizado.

La Nicholette aseguró que no cerrará sus redes sociales, pero dará un giro a su vida, y estará creando otro tipo de contenido para sus seguidores, además de que, no volverá a Culiacán.

