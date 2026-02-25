Durazo entrega Premio Estatal de la Juventud 2026

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2025 a 48 jóvenes, quienes recibieron 120 mil pesos por destacar en proyectos para beneficio de la sociedad, y anunció que el próximo año el galardón vendrá acompañado con 200 mil pesos.

Acompañado por Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del Instituto Sonorense de la Juventud, el gobernador destacó que el estímulo entregado a cada ganador es un estímulo para impulsarlos a seguir esforzándose para construir una mejor sociedad, con ideas y proyectos que den rumbo a un estado próspero, con mayores oportunidades y desarrollo integral para ellos y sus familias.

Quiero resaltar que hoy el Premio Estatal de la Juventud es el más grande de México, es el más incluyente, es el más equitativo, el de mayor impacto territorial, puesto que participan jóvenes de 54 municipios, y es el que reconoce con mayor amplitud las diversas actividades de las y los jóvenes sonorenses; reconoce causas sociales, innovación, cultura, deporte, ciencia, y liderazgo, es decir, cubre todo el abanico de su interés personal”, dijo.

Y recordó que desde el inicio de la actual administración se ha ido aumentando el monto económico otorgado, el cual pasó de 10 mil a 120 mil pesos, fortaleciendo el respaldo institucional al talento joven sonorense.

En esta edición se entregaron galardones en las categorías de logro académico, logro deportivo, protección animal, protección al medio ambiente, video un minuto por la prevención, aportación a la cultura política, la democracia y los derechos humanos; discapacidad e integración, fortalecimiento de las culturas indígenas, bandas de guerra.

Así como galardones a las expresiones artísticas, en la modalidad de música, canto, teatro y danza escénica, así como grupos de baile, oratoria y debate, logro científico, tecnológico y social, trayectoria deportiva, compromiso social, líderes en medios digitales, arte urbano, dibujo y pintura; fotografía captura Sonora, e ingenio emprendedor.

El gobernador recordó que el Premio Estatal de la Juventud cuenta con una bolsa total de 5 millones 760 mil pesos, al combinar reconocimiento público con un respaldo económico significativo que impulsa la continuidad de proyectos y trayectorias ejemplares.

RLO