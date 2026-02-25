Clima en México este 26 de febrero de 2026: Onda de calor afectará a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 26 de febrero de 2026.

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso; así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

A su vez, a partir de este jueves inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas para este 26 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan hasta 28 °C

En el Valle de México se prevé hoy 26 de febrero de 2026 cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

En la tarde, ambiente templado a cálido, sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex.

La temperatura mínima en la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

