Clima en México este 26 de febrero de 2026: Onda de calor afectará a estos estados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este 26 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 26 de febrero de 2026.
Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso; así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.
A su vez, a partir de este jueves inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).
Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas para este 26 de febrero de 2026 en los siguientes estados:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Clima en la CDMX y Edomex: se esperan hasta 28 °C
En el Valle de México se prevé hoy 26 de febrero de 2026 cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.
Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).
En la tarde, ambiente templado a cálido, sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex.
La temperatura mínima en la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 26 a 28 °C.
Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 23 a 25 °C.
JCS