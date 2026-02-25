La tranquilidad regresó a Jalisco: Sheinbaum | FOTOS

Después de varios días de tensión tras el operativo perpetrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Tapalpa, Jalisco, cuyo objetivo era la captura de Rubén N Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró la tranquilidad regresó a que dicho estado.

En el marco de su conferencia mañanera, la jefa de Estado mencionó que la situación en Jalisco se encuentra bajo control luego de la acción militar del domingo 22 de febrero que provocó diversos actos de violencia en varios estados del país, presentándose los más severos en la perla tapatía.

He estado en contacto con la mayoría de los gobernadores, por la tarde hablé con el de Jalisco. Se trabajó conjuntamente, hubo mucha comunicación y acordamos que hoy se reanudan clases”, señaló.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país indicó que entre ambos gobiernos, tanto el federal como el estatal coadyuvaron al retiro de los vehículos que habían sido utilizados para bloqueos en carreteras, además de reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara.

Se hizo un operativo conjunto para recoger todos los vehículos que estaban a un lado de la carretera, la mayoría se levantaron, quedan muy poquitos. Arribaron 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional para reforzar las tareas”, señaló.

Además, Sheinbaum Pardo mencionó que su gobierno estuvo en contacto con empresarios de dicho estado, quienes están tranquilos al igual que la entidad, “seguiremos en constante comunicación”.

Ambos gobiernos ayudaron al retiro de los vehículos que habían sido utilizados para bloqueos en carreteras. Cuartoscuro

Nuevo reconocimiento a las Fuerzas Armadas

Previo a cerrar su comparecencia ante los medios de comunicación, la doctora Sheinbaum destacó el papel de las Fuerzas Armadas en el reciente operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), subrayando que hoy el Ejército y la Marina actúan en beneficio del pueblo y no en su contra, como ocurrió en otras épocas.

Era una época donde la visión del ejército, pues era otra, porque aquel comandante supremo utilizó a las fuerzas armadas en contra del pueblo. Hoy no se usa el ejército contra el pueblo, sino para su beneficio, en labores de seguridad, de atención a la ciudadanía y en la construcción de obras estratégicas”, enfatizó.

Sheinbaum recordó el origen histórico del Ejército mexicano, vinculado directamente con la Revolución, y resaltó que su carácter popular lo distingue de otras fuerzas armadas en América Latina.

Sheinbaum recordó el origen histórico del Ejército mexicano. Cuartoscuro

