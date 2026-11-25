El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya, oficializó la puesta en marcha del Programa Estatal de Atención a Víctimas de Desaparición. Con un registro inicial de 380 solicitudes presentadas y 166 expedientes concluidos cuyos beneficiarios recibirán el apoyo económico de manera personal en los próximos días.

La estrategia, implementada en toda la entidad por instrucciones de la gobernadora Maru Campos Galván, contempla además la conformación de una comisión especial encargada de brindar atención digna a los manifestantes y dar seguimiento puntual a cada carpeta de investigación.

A través de un mensaje institucional dirigido a la ciudadanía, el funcionario detalló que toda movilización vinculada a delitos de alto impacto como desaparición forzada, reclutamiento forzado o desplazamiento interno será atendida de forma directa por este órgano especializado, garantizando el acompañamiento integral de las familias afectadas en el territorio estatal.

Al referirse al compromiso de humanizar el servicio público y responder con sensibilidad a las demandas de los colectivos y ciudadanos, Gilberto Loya afirmó:

Debemos entender que cada cifra tiene nombre y apellido, y es aquí donde este gobierno humanista ha decidido atender de una manera más cercana a los familiares que se manifiestan, que casi siempre vienen desde lejos, y con una pena que les acontece, vamos a dignificar el trato, se les va a recibir atender y dar puntual seguimiento a todos los casos y uno por uno dar respuesta, si bien es nuestra responsabilidad la instrucción es redoblar esfuerzos para disminuir la problemática y atender lo ya acontecido”.

Finalmente, el titular interino de la dependencia adelantó que en las próximas fechas se darán a conocer reformas estructurales orientadas a consolidar una institución más cercana a la sociedad, eficiente en la procuración de justicia y enfocada en ofrecer resultados concretos.