Fiscalía de Chihuahua informa sobre la presencia de agentes de la CIA 

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La Fiscalía de Chihuahua ya entregó, a la Fiscalía General de la República (FGR), información pertinente sobre la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), durante el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la entidad, informó Ulises Lara López, fiscal de Asuntos Relevantes y vocero del organismo.

“En la continuación de la investigación se han recibido informes de la Fiscalía General del Estado pertinentes con las supuestas actividades de los agentes extranjeros desarrolladas de manera previa al operativo”, indicó el funcionario de la FGR.

En un videomensaje, transmitido esta noche, Lara López explicó que se tomó, en el marco de la ley, la declaración del ex fiscal de la entidad, César Jáuregui Moreno.

“A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, informa que en la indagatoria que se sigue con motivo de delitos contra la seguridad nacional y el ejercicio ilícito del servicio público, fue recabada la entrevista ministerial como testigo del ex fiscal General del Estado de Chihuahua, la cual se llevó en las condiciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, explicó el vocero.

Jáuregui Moreno compareció voluntariamente el 27 de mayo pasado ante la FGR, en el marco de las investigaciones por desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, en la entidad, en el que participaron agentes de la CIA, lo que presume delitos contra la Seguridad Nacional.

El operativo se realizó entre el 17 y el 19 de abril pasado, y en un presunto accidente de tránsito fallecieron dos funcionarios estadunidenses, así como el director de Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su chofer.

Sobre este asunto, el vocero de la FGR, Lara López explicó que se han recibido 120 diligencias, entre ellas se encuentran cerca de 60 entrevistas.

También se realizan estudios de inteligencia sobre los antecedentes del narcolaboratorio y los objetos encontrados en el lugar; además de que se sigue trabajando en su desmantelamiento.