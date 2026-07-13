Fiscalía acepta condena perpetua para “El Mayo” Zambada y multa por 15 mil mdd

La fiscalía aceptó la propuesta de cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada. La sentencia será dictada el próximo lunes.

El gobierno aceptó la vida en la cárcel para “El Mayo” con base en “la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros daños que propagó por todo México, los Estados Unidos y el mundo”.

El mismo narcotraficante había aceptado por adelantado esa sentencia al presentar sus argumentos la semana pasada. La Fiscalía agregó que deberá pagar una multa de 15 mil millones de dólares.

El fiscal Joseph Nocella explicó en documentos que “con respecto a la sentencia aplicable, el gobierno está de acuerdo con cadena perpetua. Además, debido a que el acusado se declaró culpable del cargo uno en la acusación formal, la sentencia mínima obligatoria legal es cadena perpetua porque recibió más de diez millones de dólares en ingresos anuales por sus operaciones de tráfico de drogas.

Argumentó que “durante décadas, el acusado fue uno de los narcotraficantes más —si no el más— prolíficos y poderosos del mundo. Junto con su coacusado, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue cofundador a finales de la década de 1980 del brutalmente violento Cártel de Sinaloa”.

Asimismo, “El acusado supervisó el tráfico de millones de kilogramos de drogas letales, incluyendo cocaína, fentanilo y metanfetamina”.

También “empleó sicarios armados quienes, bajo la dirección del acusado, agredieron, torturaron y asesinaron para promover los objetivos del Cártel. Y bajo el control y supervisión del acusado”.

Y “el Cártel (de Sinaloa) pagó millones en sobornos en todos los niveles del gobierno mexicano —policía, militares y políticos— para asegurar que el Cártel pudiera operar sin interferencias”.

Así luce el avión de 'El Mayo' Zambada

Por Salvador Gómez

El 25 de julio de 2024 marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico. Ese día, un misterioso avión Beechcraft aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. A bordo viajaban Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quienes fueron arrestados inmediatamente por agentes del FBI en la denominada Operación “Air Kings”.

Después de aquel vuelo irrastreable que terminó con décadas de búsqueda de El Mayo y millonarias recompensas, la aeronave ha pasado de ser evidencia federal a convertirse en una pieza de exhibición histórica.

De evidencia criminal a pieza de museo

Tras permanecer bajo el resguardo de las autoridades estadunidenses, el avión de 7 pasajeros hoy se encuentra expuesto en el Museo de Aviación War Eagles en Nuevo México. Rodeado de imponentes aviones de la Segunda Guerra Mundial, el modesto Beechcraft sobresale por la oscura historia reciente que lo envuelve.

El exterior de la aeronave luce prácticamente intacto, pero el FBI dejó su huella:

Cadenas de seguridad: Aún permanecen colocadas en uno de los motores por los agentes que aseguraron la escena.

Ficha técnica: Junto a las escaleras por donde descendió el capo, se instaló un letrero con los detalles de la Operación "Air Kings" y los arrestados.

Cartel de recompensa: Se exhibe el famoso póster que ofrecía millones de dólares por información sobre el líder criminal, acompañado de fotografías inéditas del día de la captura.

¿Cómo es el interior del avión donde viajó El Mayo Zambada?

Un recorrido por la cabina, documentado por Imagen, revela detalles fascinantes y casi surreales sobre el último vuelo en libertad del capo sinaloense.

Este es el asiento exacto que ocupó Zambada durante el trayecto que originó decenas de teorías: ¿Se entregó voluntariamente? ¿Fue secuestrado con engaños? Lo cierto es que el interior del avión cuenta su propia historia:

Instrumentos desmantelados: Aunque la cabina conserva casi todos sus controles, la caja negra y la computadora de localización fueron extraídas por el FBI para la investigación.

Pantalla rota: Uno de los monitores fue destrozado intencionalmente para evitar que cualquier sistema de comunicación o rastreo fuera activado durante el vuelo.

Las botanas del último vuelo: En un detalle que atrae la curiosidad de los visitantes, el interior aún conserva las bolsas de botanas originales que los pasajeros llevaban consigo desde que despegaron en Sinaloa rumbo a Nuevo México.

El secreto de un vuelo irrastreable

El avión ligero fue una pieza fundamental para el éxito y el misterio de la operación. Según los reportes, la aeronave operaba con una matrícula falsa y estaba ensamblada con componentes de otros aviones. Esta táctica fue utilizada para desviar cualquier pista sobre su origen o plan de vuelo.

Hoy, las mismas escaleras por las que Ismael El Mayo Zambada bajó apoyado por agentes del FBI, sirven como testigo silencioso de uno de los arrestos más importantes en la historia de Estados Unidos, ahora inmortalizado en el inventario del museo.

La aeronave se exhibe en el museo War Eagles, rodeada de aviones de la Segunda Guerra Mundial.

Este diario realizó un recorrido de la aeronave en la que fue trasladado El Mayo hacia EU. Foto: Salvador Gómez.

La aeronave se exhibe en el Museo de Aviación War Eagles rodeada de aviones históricos y aún conserva las cadenas colocadas por las autoridades. Salvador Gómez

Los controles de la aeronave; componentes clave como la caja negra y computadoras de rastreo fueron extraídas para la investigación. Salvador Gómez