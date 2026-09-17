Declaran culpable a excontralora de Tamaulipas por ejercicio indebido de funciones

Un tribunal de enjuiciamiento declaró culpable a Elda Aurora “V”, quien se desempeñó como contralora gubernamental durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por delitos relacionados con el ejercicio indebido de sus funciones.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas informó este jueves que el fallo corresponde a la carpeta procesal CP/4/2025, en la que la exfuncionaria fue acusada de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas.

De acuerdo con el fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, el juicio oral se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre, audiencia en la que fueron presentadas las pruebas obtenidas durante la investigación y con las cuales el tribunal determinó la responsabilidad penal de la excontralora.

La acusación está relacionada con las funciones que desempeñaba Elda Aurora “V” como responsable de vigilar, fiscalizar y controlar el ejercicio de los recursos públicos estatales.

El fiscal explicó que, pese a esa responsabilidad, la entonces funcionaria habría autorizado pagos a una persona que, de manera simultánea, prestaba servicios y ocupaba un cargo administrativo dentro de la misma dependencia.

“Porque siendo su responsabilidad, la vigilancia del control del ejercicio de recursos estatales, realizó pagos a la misma persona que se desempeñaba al mismo tiempo, como prestadora de servicio y directora administrativa en esa dependencia”.

Aunque la Fiscalía no detalló durante la presentación del caso el monto de esas operaciones, dentro de la investigación se encuentra documentada la autorización de pagos por 60 mil pesos a favor de Alejandra Reyes Castillo, quien era compañera de trabajo de la entonces contralora.

Elda Aurora “V” enfrenta actualmente dos procesos penales. El que acaba de concluir con un fallo condenatorio corresponde a uno de ellos.

Debido a que la exfuncionaria lleva el proceso en libertad, el tribunal ordenó que sea citada a la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, programada para el próximo 22 de septiembre.

Será en esa audiencia cuando se determine la pena que deberá cumplir, así como las posibles sanciones económicas y la reparación del daño que, en su caso, corresponda.

De acuerdo con las disposiciones legales aplicables al delito por el que fue encontrada responsable, la pena podría ubicarse entre cuatro y 10 años de prisión, además de contemplarse la posibilidad de una inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo relacionado con la sanción, así como multas y la reparación del daño.

La sentencia definitiva dependerá de lo que determine el tribunal durante la audiencia programada para la próxima semana.