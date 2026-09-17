Sheinbaum y Trump sostienen llamada telefónica positiva sobre comercio

Los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron este jueves una positiva conversación telefónica en la que abordaron temas de comercio bilateral, filtró un funcionario a la prensa.

Las conversaciones entre Estados Unidos y México están activas y continúan avanzando en una dirección positiva. Cualquier idea de que la llamada no salió bien es errónea”, dijo el funcionario al portal Político en Estados Unidos.

La persona no concedió detalles sobre la llamada entre ambos dignatarios, pero enfatizó en que fue un diálogo positivo.

Trump había declarado el miércoles en una concentración en Carolina del Norte que Estados Unidos y México “estamos muy cerca” de alcanzar “un gran acuerdo”.

Los dos países han estado en negociaciones cada vez más avanzadas sobre el futuro del pacto comercial T-MEC.

El tono positivo de la charla entre presidentes contrasta con el intercambio indirecto entre ellos mismos en torno a la cooperación contra el crimen organizado.

Trump entregó el miércoles al congreso un informe en que reconoce logros de la cooperación binacional contra las organizaciones criminales pero el documento dice que los esfuerzos de México han sido insuficientes y que se necesita ir contra funcionarios corruptos.

La presidenta Sheinbaum respondió el jueves que le gustaría ver de parte de Estados Unidos un informe que explique lo que se hace para reducir el consumo y la demanda de drogas, y el flujo de armas de fuego hacia los grupos del crimen organizado en México.

Trump reconoce avances contra el narcotráfico

Por Eridani Salazar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este miércoles en su determinación anual la labor de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la lucha contra el narcotráfico. El documento, que evalúa a los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, subraya los esfuerzos de México en la incautación de mayores cantidades de estupefacientes, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en la frontera común.

Reconocemos la labor de la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, escribió Trump en el texto oficial.

El mandatario republicano también resaltó el aumento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, que considera clave para la captura y eliminación de líderes criminales de alto perfil, como El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pese al reconocimiento, Trump insistió en que México debe reforzar su estrategia.

México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense”, señaló.

El presidente estadounidense agregó que el país vecino necesita fomentar una mayor participación del sector privado, incrementar significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada y realizar inversiones más sólidas en sus fuerzas de seguridad.

Trump también subrayó que la lucha contra el narcotráfico debe incluir la persecución de funcionarios corruptos.

La lucha de México contra el narcotráfico debe pasar también por exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”

China en la mira

El documento presidencial no solo se centra en México. Trump señaló a China como “el mayor productor mundial de muchos de los precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales”.

Aunque reconoció que Pekín ha implementado requisitos de licencia para exportar ciertos químicos, advirtió que “los delincuentes siguen eludiendo estos controles mediante el uso de precursores químicos no regulados” e instó al gobierno de Xi Jinping a adoptar medidas “más enérgicas”.

La lista de países señalados como principales productores o de tránsito de drogas ilícitas se mantiene sin cambios respecto a 2025 e incluye a México junto con naciones de América Latina, Asia y el Caribe.