Denuncian abuso laboral de pescadores que abastecen a la empresa StarKist

La empresa que más promovió el embargo atunero de por lo menos 28 años a México, StarKist, está ahora involucrada en casos de explotación laboral de pescadores que le abastecen.

La compañía, principal promotora del embargo a México al exigir el etiquetado “libre de delfín”, podría necesitar próximamente un nuevo etiquetado que asegure que sus productos están libres de abuso laboral.

La organización civil Global Labor Justice (GLJ) recaudó durante 30 meses testimonios de trabajadores taiwaneses de StarKist que mencionan, en general, condiciones que equivalen a trabajo forzado.

Hablaron personas que se cercenaron dedos o perdieron la visión en el trabajo y a las que no se les permitió buscar atención médica, jornadas de meses consecutivos en el mar sin permitirles contactar a sus familiares y tarifas que mantienen endeudados a los trabajadores.

El informe de Justicia Laboral Global se enfoca en los pescadores de atún blanco del Pacífico de la cadena de suministro de StarKist, con base en Taiwán, pero que depende enteramente de inmigrantes, principalmente de Indonesia.

Del grupo escogió 92 testimonios de pescadores de 37 embarcaciones; 62 de esos pescadores en 27 embarcaciones presentaron pruebas y testimonios “suficientes para cumplir con la definición de trabajo forzoso” de la Organización Internacional del Trabajo, de la ONU.

La definición de la institución sobre el trabajo forzoso menciona que se trata de un “trabajo involuntario realizado en condiciones amenazantes o coercitivas”.

Mientras que StarKist no respondió de inmediato a la prensa, la Asociación Nacional de Mariscos recomendó, a nombre de StarKist como una de sus empresas, que los pescadores denuncien ante autoridades del orden.

Esa posición desconoce el interés de los trabajadores por mejorar las condiciones laborales y alcanzar un acuerdo directo con StarKist.