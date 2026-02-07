Al final del sexenio, el IMSS tendrá 10 mil camas más: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la construcción del Hospital Regional de Especialidades de Santa Catarina, Nuevo León, que tiene un avance de 12.4 por ciento, con una inversión total de 4,021 millones de pesos y que beneficiará a 300 mil personas de la región.

En su mensaje, la titular del Ejecutivo Federal destacó que al final de su sexenio estarán disponibles 10 mil camas más en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre lo que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo que dejará su administración.

Claudia Sheinbaum contrastó que en 36 años del período neoliberal, en seis sexenios, sólo se construyeron 4 mil camas, es decir, menos de la mitad de lo que están haciendo los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque anteriormente la idea era privatizar los servicios de salud.

Continuidad en la construcción de hospitales

“¿Qué hizo en su momento el presidente López Obrador?, terminó los hospitales que estaban a medias, ¿Saben cuántos eran?, 90 hospitales que dejaron a medias, entonces terminó esos hospitales del IMSS, del ISSSTE y de lo que ahora llamamos IMSS Bienestar.

Y ahora vamos a construir todavía más hospitales como este de Santa Catarina, de tal manera que en los 12 años, los seis años del presidente López Obrador y los seis años de nuestro gobierno, vamos a construir más de 10 mil camas para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En 36 años, 4 mil camas y en 12 años más del doble, vamos a construir más de 10 mil camas para todo el país”, puntualizó.

El Hospital Regional de Especialidades de Santa Catarina es construido por ingenieros militares con 533 camas totales, 39 consultorios de especialidades, 8 salas de cirugía programada y de urgencias, sala de hemodinamia, clínica de mama y clínica del dolor, con la colaboración de 2,600 trabajadores del IMSS.