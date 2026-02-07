Caos en Querétaro por toro suelto; lesiona a seis entre ellos una niña y su mamá | VIDEO

Un saldo de seis lesionados, entre ellos una niña y su mamá, fue lo que causó un toro suelto en calles del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, donde se vivieron momentos de pánico.

El incidente quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa al animal corriendo y embistiendo a transeúntes antes de ser controlado por autoridades locales.

Entre los heridos se encuentran una mujer y su hija de aproximadamente cinco años. En total, seis personas resultaron lesionadas, incluyendo un adulto mayor que fue trasladado de inmediato a un hospital de la región por la gravedad de sus heridas. Los otros afectados recibieron atención médica en el lugar y fueron reportados fuera de peligro.

Intervención de la policía municipal

Elementos de la policía municipal intervinieron rápidamente y, ante la imposibilidad de contener al animal, tuvieron que neutralizarlo para evitar más daños. Las autoridades locales informaron que se iniciará una investigación para determinar cómo ocurrió la fuga del toro y evaluar responsabilidades del propietario del animal.

Vecinos del municipio expresaron su preocupación por la seguridad en la zona, y algunos pidieron mayor control sobre los animales de granja que se mantienen cerca de áreas urbanas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos, pero sí recomendaron extremar precauciones y evitar acercarse a animales sueltos.