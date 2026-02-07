Última Hora Impreso de hoy

Color y tradición en desfile de Carnaval de Hidalgo; acuden más de 10 mil asistentes

Más de 10 mil personas disfrutaron del desfile de Carnaval en Pachuca, Hidalgo, con comparsas, carros alegóricos y un pabellón gastronómico y artesanal.

Por: Emmanuel Rincón

thumb
El desfile Es tiempo de Carnaval reunió a más de 10 mil asistentes en Pachuca, con 42 comparsas, 29 bandas de viento y 10 carros alegóricos.Especial
Ver galería
thumb
El desfile Es tiempo de Carnaval reunió a más de 10 mil asistentes en Pachuca, con 42 comparsas, 29 bandas de viento y 10 carros alegóricos.Especial
Ver galería
thumb
El desfile Es tiempo de Carnaval reunió a más de 10 mil asistentes en Pachuca, con 42 comparsas, 29 bandas de viento y 10 carros alegóricos.Especial
Ver galería
thumb
El desfile Es tiempo de Carnaval reunió a más de 10 mil asistentes en Pachuca, con 42 comparsas, 29 bandas de viento y 10 carros alegóricos.Especial
Ver galería
thumb
El desfile Es tiempo de Carnaval reunió a más de 10 mil asistentes en Pachuca, con 42 comparsas, 29 bandas de viento y 10 carros alegóricos.Especial
Ver galería
thumb
El desfile Es tiempo de Carnaval reunió a más de 10 mil asistentes en Pachuca, con 42 comparsas, 29 bandas de viento y 10 carros alegóricos.Especial
Ver galería

Más de 10 mil personas acudieron al desfile Es tiempo de Carnaval, en Pachuca,  con el que de abrió el periodo de estas actividades que se llevaran a cabo en 52 de los 84 municipios del estado de Hidalgo entre este domingo y el próximo 25 de febrero.

Familias, jóvenes y turistas llenaron la Plaza Juárez y las principales avenidas, contagiándose del ritmo de comparsas y bandas de viento que animaron la celebración.

Un total de 42 comparsas de distintos municipios recorrieron desde el Estadio Revolución por la Avenida Revolución y las calles Ignacio Allende y Matamoros, desplegando trajes típicos, coreografías y expresiones culturales que reflejan la riqueza de Hidalgo. Diez carros alegóricos y 29 bandas de viento acompañaron el recorrido, mientras que Guerrero participó como estado invitado, sumando diversidad al carnaval.

El Pabellón Gastronómico y Artesanal también fue un punto clave del festejo, con 45 expositores que ofrecieron platillos y artesanías tradicionales, mostrando los sabores y saberes ancestrales de la región.

Entre alegría, música y colores, los asistentes disfrutaron de una jornada que no solo celebra el carnaval, sino también la identidad y la convivencia que fortalecen a Hidalgo como un escenario de tradición y alegría.

Temas:

1 de 14

EL EDITOR RECOMIENDA