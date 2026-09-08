FGR incinera más de cinco toneladas de químicos
La FGR destruyó cinco toneladas 264 kilos 704 gramos 600 miligramos y 13 mil 196 litros 235 mililitros de sustancias y precursores químicos
La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó cinco toneladas 264 kilos 704 gramos 600 miligramos y 13 mil 196 litros 235 mililitros de sustancias y precursores químicos vinculados con distintas investigaciones ministeriales.
Durante la diligencia también fueron incineradas 16 mil 653 unidades de narcóticos, así como 19 kilos 138 gramos 980 miligramos y 349 litros 975 mililitros de una sustancia que contiene fentanilo.
Los narcóticos, químicos y precursores fueron asegurados como resultado de diferentes acciones realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Entre las sustancias destruidas se encontraban 24 litros 995 mililitros de fenilacetamida, 499 litros 990 mililitros de metilpentano, 355 litros 608 mililitros de acetato de etilo, 318 litros 93 mililitros de acetona y 546 litros 441 mililitros de ácido acético.
Asimismo, fueron eliminados nueve mil 746 litros 210 mililitros de ácido clorhídrico, 31 litros 90 mililitros de ácido sulfúrico, 49 litros 720 mililitros de alcohol, 349 litros 995 mililitros de benzaldehído, 19 litros 995 mililitros de clorodifenilmetano y nueve litros 995 mililitros de cloruro de mercurio.
La FGR informó que también fueron destruidos 339 litros 955 mililitros de sustancia que contiene 4-anilino-n-fenetilpiperidina, 349 litros 945 mililitros de sustancia que contiene cloruro de bencilo, 89 litros 985 mililitros de sustancia que contiene metanol, 42 litros 296 mililitros de diclorometano, 172 litros 518 mililitros de hidróxido de amonio, 22 litros 954 mililitros de hidróxido de sodio y 226 litros 450 mililitros de tolueno.
Entre los materiales sólidos incinerados se contabilizaron 952 kilos 327 gramos 800 miligramos de acetato de plomo, 190 kilos 999 gramos 600 miligramos de ácido benzoico, 990 gramos 700 miligramos de ácido tartárico, 29 kilos 499 gramos 800 miligramos de bicarbonato de sodio y un kilo 489 gramos 900 miligramos de borohidruro de sodio.
A la lista se sumaron 14 kilos 438 gramos de cloruro de mercurio, 18 kilos 795 gramos de dicromato de sodio, tres mil 923 kilos 492 gramos 600 miligramos de hidróxido de sodio, siete kilos 75 gramos de manitol, 99 kilos 999 gramos 800 miligramos de metilato de sodio y 25 kilos 596 gramos 400 miligramos de residuos de reacción.
La destrucción se llevó a cabo en instalaciones especializadas ubicadas en el Estado de México, acondicionadas con la infraestructura y las medidas necesarias para realizar de manera controlada la incineración de este tipo de sustancias.