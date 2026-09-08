Sujetos arrebatan a niño de las manos de su madre en Puebla

Un menor de dos años fue sustraído frente a su mamá en el estado de Puebla, quien no pudo hacer nada para impedirlo, se trata de Dastan Chavarría Martínez, quien caminaba con su mamá por la calle cuando sujetos bajaron de un auto y le quitaron a su hijo.

En el video difundido se observa como el menor caminaba junto con su mamá por una de las calles en la zona de Misiones de San Francisco en el municipio de Coronango.

En la misma calle se ve un automóvil Ford Fiesta Gris con franjas negras que permanece estacionado, mientras que el menor y su mamá pasan aún lado.

Justo cuando ya han pasado el automóvil, dos sujetos descienden del mismo y en segundo le quitan al niño, sin embargo, la mujer intenta impedirlo y por un segundo entra en el coche, pero uno de los hombres la saca y la avienta a la banqueta.

Otra mujer corre, pero el conductor avanza rápido y la mamá del menor va colgada, pero el copiloto la empuja para que suelte el vehículo y la mujer queda tirada a media calle, mientras personas corren, pero no los alcanzan.

Dastan Chavarría Martínez Foto: Especial

Familiares y la madre del menor piden apoyo para su localización, los hechos fueron este martes 8 de septiembre alrededor de las 11:40 de la mañana.

Cualquier información que ayude a dar con el paradero del menor, favor de comunicarse inmediatamente a los números de emergencia: 222 511 1213 o 222 511 1308