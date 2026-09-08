Por encargo y conflicto sentimental, asesinato de la maestra Noemí Isabel

Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en el feminicidio de la profesora normalista Noemí Isabel Ríos Torres, asesinada a balazos frente a sus hijos el pasado 2 de septiembre, en el municipio de Manzanillo, Colima.

La Fiscalía General del Estado identificó a Marco “N” y Paola “N” como presuntos autores materiales; a Karla “N” como presunta autora intelectual, y a Leonardo “N” como el supuesto enlace o intermediario entre quienes habrían ordenado el crimen y sus ejecutores.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, y el fiscal general del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, explicaron que el crimen habría sido planeado y que la víctima fue vigilada y seguida desde su domicilio hasta el lugar donde fue atacada.

De acuerdo con la reconstrucción realizada mediante cámaras del C5i y sistemas de videovigilancia particulares, una camioneta Volkswagen Saveiro y una motocicleta fueron captadas desplazándose de manera coordinada hacia el domicilio de la profesora.

Las autoridades establecieron que, momentos antes del ataque, los tripulantes de la motocicleta realizaron un recorrido frente a la vivienda de la víctima y grabaron con un teléfono celular el entorno, incluyendo accesos, salidas y el vehículo de la docente.

Posteriormente, la profesora salió de su domicilio a bordo de su automóvil. La camioneta y la motocicleta la siguieron hasta el sitio donde ocurrió el feminicidio.

La maestra Noemí Isabel asesinada frente a sus hijos en Colima Foto: Especial

El secretario de Seguridad explicó que las características de los vehículos, así como elementos de identificación de los participantes, permitieron reconstruir la ruta. Entre estos indicios se encuentran tatuajes y un calzado distintivo utilizado por una de las presuntas participantes.

Durante el operativo de captura fueron aseguradas una camioneta pick-up Saveiro, una motocicleta y dos armas de fuego, una calibre .40 y otra calibre 9 milímetros.

Los estudios de balística realizados por la Fiscalía establecieron que una pistola Glock calibre 9 milímetros fue utilizada para privar de la vida a la profesora.

La principal línea de investigación apunta a un conflicto de carácter sentimental y a un probable encargo para privar de la vida a la víctima, informó el fiscal general.

Según la investigación, Noemí Isabel Ríos Torres se encontraba en proceso de divorcio y mantenía una relación sentimental con una persona que también tenía una relación con la mujer señalada como presunta autora intelectual.

El fiscal confirmó además que la profesora había referido previamente a su esposo que recibía amenazas y hostigamiento por parte de la mujer ahora detenida.

Familiares y amigos también relataron a la Fiscalía diversos incidentes previos, entre ellos daños ocasionados al vehículo de la profesora y confrontaciones relacionadas con la relación sentimental.

Sin embargo, la víctima no presentó denuncias formales por estas amenazas, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía.

Las autoridades señalaron que, presuntamente, Karla “N” habría ordenado causar daño a la profesora y que Leonardo “N” habría fungido como intermediario para contactar a una célula de sicarios relacionada con un grupo delictivo del Cártel de Sinaloa en Manzanillo.

La Fiscalía aclaró que la participación de personas vinculadas con ese grupo delictivo no implica que el feminicidio esté relacionado con delincuencia organizada, sino que presuntamente integrantes de dicha estructura fueron contratados para ejecutar el ataque.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y enfrentan un proceso penal por su probable participación en el feminicidio. Las investigaciones continúan abiertas para determinar plenamente las responsabilidades y establecer si existen otros involucrados.

Los dos hijos de la profesora, quienes presenciaron el ataque, se encuentran fuera de peligro y permanecen bajo el cuidado de su padre y sus abuelos. La Fiscalía informó que reciben apoyo psicológico y terapéutico debido al impacto del hecho.