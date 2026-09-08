Avanza la estrategia Atención a las Causas en beneficio de la juventud mexicana

Con el propósito fundamental de generar bienestar, combatir la desigualdad y asegurar un futuro libre de violencias para la juventud, la estrategia federal Atención a las Causas ha brindado 8.6 millones de servicios y trámites en dos años de operación continua. Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances de este programa que coordina los esfuerzos de 53 instituciones del Gobierno de México para incidir de manera directa en la disminución de los índices delictivos del país.

En su intervención, la titular de Gobernación enfatizó que la atención gubernamental ha dejado de ser una promesa para transformarse en resultados tangibles. "Realizamos visitas casa por casa para identificar directamente las realidades que viven las y los jóvenes, y articulamos respuestas institucionales acordes a sus necesidades, a su entorno y a sus aspiraciones", puntualizó la funcionaria. En el marco de esta política social, el programa Tianguis del Bienestar ha logrado distribuir de forma gratuita más de 3.5 millones de artículos de primera necesidad decomisados en aduanas, beneficiando a casi 446 mil personas en 35 municipios y 830 localidades vulnerables.

Como parte de las acciones de pacificación, la iniciativa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" ha registrado el canje voluntario y anónimo de 13 mil 157 armas de fuego por incentivos económicos desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha. Asimismo, en materia de infraestructura educativa y laboral, se impulsa la meta de incorporar a 400 mil estudiantes mediante la construcción y ampliación de bachilleratos, sumado a la integración de más de 416 mil jóvenes al mercado de trabajo a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Rosa Icela Rodríguez concluyó recordando la premisa del Ejecutivo federal sobre los derechos juveniles: "Como lo ha señalado nuestra Presidenta, las juventudes no deben pedir como oportunidad aquello que les pertenece como derecho".