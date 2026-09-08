Tamaulipas avanza en seguridad; reduce 16.7% los homicidios dolosos

Tamaulipas mantiene una tendencia favorable en materia de seguridad. Se ubica por debajo de la media nacional en el número de víctimas por homicidio doloso, con una reducción del 16.7 por ciento en el promedio diario en comparación con el mismo periodo de 2025.

Con una coordinación permanente entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas, se mantiene entre las entidades con menor número de víctimas de homicidio doloso.

Las cifras presentadas por la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, confirman que la entidad continúa fuera del grupo de siete estados que concentran el 49.3 por ciento de los casos a nivel nacional entre enero y agosto de este año.

A nivel nacional, el comportamiento descendente registra una disminución del 53 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al pasar de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, convirtiéndose el mes de agosto con el nivel más bajo registrado desde 2015.

Respecto a esta evolución, la mandataria federal puntualizó que “53 por ciento en reducción de homicidio doloso en prácticamente dos años”. La jefa del Ejecutivo vinculó esta tendencia al eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, el acceso a la educación y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación.

En el balance de las acciones operativas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026.

Durante este mismo lapso se aseguraron 34 mil 353 armas de fuego, 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas y 534 toneladas de droga en operativos terrestres.

Adicionalmente, las Fuerzas Armadas inhabilitaron 2 mil 771 laboratorios clandestinos en 24 estados, mientras que la Estrategia Nacional contra la Extorsión derivó en la captura de 2 mil presuntos responsables.

De acuerdo con las autoridades, los resultados y la evolución registrada en Tamaulipas reflejan una estrategia que combina atención a las causas, inteligencia, investigación, coordinación institucional y acciones operativas, con el objetivo de mantener la tendencia descendente de los principales indicadores delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.