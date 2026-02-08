FGR destruye 23 “monstruos” en Tamaulipas

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, de la Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 23 vehículos acondicionados con blindaje artesanal, de los denominados “monstruos”, presuntamente utilizados por grupos del crimen organizado en la entidad.

El órgano autónomo, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, informó que los automotores estaban relacionados con 19 carpetas de investigación y fueron asegurados entre noviembre de 2025 y enero del presente año.

Su desmantelamiento, se indicó, se realizó en el marco del programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, con la presencia de los tres órdenes de gobierno, peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para verificar que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

Los “monstruos” fueron asegurados durante operativos realizados por elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En 2025 destruyeron 190 “monstruos”

Por Alfredo Peña

En noviembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas informó la destrucción de un total de 190 vehículos blindados e irregulares, conocidos como "monstruos", utilizados por el crimen organizado en la frontera norte del estado.

De esta cifra, 22 unidades fueron eliminadas este día en la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con un informe de la delegación Reynosa de la FGR, el desmantelamiento se llevó a cabo en los patios de esta ciudad fronteriza.

Entre los vehículos desmantelados se encuentran algunos con escotillas en el techo para instalar armamento de grueso calibre, así como camionetas que simulaban ser patrullas militares.

Esta destrucción se realiza en cumplimiento del programa para el destino final de bienes asegurados u objetos relacionados con delitos.

Los 22 vehículos destruidos hoy están vinculados a 19 expedientes de investigación y fueron asegurados en diversas operaciones realizadas en el norte y centro de Tamaulipas.

En dichos operativos participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal. Con esta última acción, la FGR acumula 190 "monstruos" destruidos en lo que va del año. Anteriormente, en el mes de octubre, la dependencia ya había eliminado otros 168 vehículos de características similares.

jcp