Padre de familia mata a golpes a su hija de 6 años

Una niña de seis años falleció a causa de una golpiza. Mientras que dos de sus hermanos, uno de ellos un bebé de pocos meses, se encuentran hospitalizados en Reynosa, Tamaulipas. La policía detuvo al presunto agresor: el padre de los menores.

La menor, identificada como Emily “N”, había fallecido este domingo alrededor de las tres de la mañana en el Hospital General Número 15 del IMSS, ubicado en la avenida Hidalgo.

Los hermanos de la víctima son Marcos “N”, de cuatro años, y un bebé de pocos meses. El reporte médico indica que ambos presentan múltiples golpes en diversas partes del cuerpo.

El sospechoso es su padre, identificado como Marcos “H”, de 25 años, originario de Poza Rica, Veracruz, y actualmente desempleado.

Una fuente policial informó que, al momento de su detención, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Se le practican exámenes para determinar si también había consumido alguna sustancia ilegal.

La agresión ocurrió el sábado a las 20 horas en la colonia Puerta Grande, sector cuatro, ubicada al poniente de la ciudad, en una zona de escasos recursos.

Suemi “N”, madre de los menores, declaró a la policía que al momento de la agresión se encontraba trabajando en una maquiladora. Relató que se veía obligada a laborar para sostener a sus hijos, ya que su esposo estaba desempleado.

Al regresar a su casa, se encontró con la ambulancia que abandonaba el lugar. Inmediatamente comenzó a indagar con los policías presentes, quienes la llevaron a declarar para inicialmente integrar la carpeta de investigación por lesiones.

La mujer señaló que su esposo ya había golpeado a sus hijos en ocasiones anteriores, pero solo como regaño y usando una chancla o un cinturón. Aseguró que nunca se había mostrado con un nivel de violencia como el desplegado en este incidente.

Admitió que el individuo consumía alcohol y drogas con frecuencia, aunque se desconoce si al momento de agredir a los niños estaba bajo la influencia de estas sustancias.

Por el momento, agentes de la Fiscalía especializada en la investigación de delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, junto con peritos del servicio forense, acudieron al domicilio a realizar las diligencias.

Aseguraron haber encontrado indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Madre amarra a su hijo a poste para golpearlo

Por Eridani Salazar

Días antes, en San Luis Potosí, una mujer de 27 años fue detenida por elementos de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género de la Guardia Civil Estatal, tras una llamada al Sistema de Emergencias 911, en la que un testigo denunció que una madre de familia mantenía a su hijo amarrado a un árbol mientras lo golpeaba.

La mujer, identificada como Claudia “N”, que confesó ante los policías haber agredido al menor, argumentando que “no le hacía caso”, fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por maltrato infantil.

Al momento de la detención, Claudia “N” estaba acompañada de sus cuatro hijos, de 13, 11, 6 y 1 año de edad. Los agentes trasladaron a los menores para recibir atención médica y alimentos.

Vecinos señalaron que las agresiones eran frecuentes, lo que reforzó la decisión de asegurar a los niños y canalizarlos a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que determinará con qué familiares podrán recibir atención integral y apoyo emocional.

