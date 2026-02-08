Clima en México este 9 de febrero de 2026: Se esperan nevadas y lluvias en estos estados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este 9 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este lunes 9 de febrero de 2026, el cual prevé nevadas y lluvias.
Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como una vaguada en altura se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango.
Asimismo, persistirán condiciones para la probabilidad para nevadas en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.
Por otra parte, canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos, además del sur de México y el estado de Quintana Roo.
Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas diurnas sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.
También prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 9 de febrero de 2026 en los siguientes estados:
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en la CDMX y Edomex: se espera ambiente muy frío
En el Valle de México se prevé hoy 9 de febrero de 2026 cielo despejado con bruma, ambiente frío a fresco y muy frío en zonas altas.
Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
La temperatura mínima para la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C.
Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
Recomendaciones en época de frío
- Abrígate bien.
- Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).
- Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.
- Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).
- Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.
- Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).
- Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.
- Evita el consumo excesivo de alcohol.
- Cuida tus vías respiratorias.
- Lava frecuentemente las manos.
- Evita tocarte la cara.
- Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.
- Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.
JCS