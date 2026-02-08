Clima en México este 9 de febrero de 2026: Se esperan nevadas y lluvias en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este lunes 9 de febrero de 2026, el cual prevé nevadas y lluvias.

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como una vaguada en altura se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango.

Asimismo, persistirán condiciones para la probabilidad para nevadas en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Por otra parte, canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos, además del sur de México y el estado de Quintana Roo.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas diurnas sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

También prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 9 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la CDMX y Edomex: se espera ambiente muy frío

En el Valle de México se prevé hoy 9 de febrero de 2026 cielo despejado con bruma, ambiente frío a fresco y muy frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La temperatura mínima para la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Heladas en México. Foto: Cuartoscuro

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

JCS