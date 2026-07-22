Hija de Ruffo Appel pide protección de EU; se dice víctima de hostigamiento

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), de delincuencia organizada y huachicol fiscal, acudió este miércoles a la sede de la embajada de los Estados Unidos en México para solicitar su respaldo y protección, luego de señalar que víctima de hostigamiento por la defensa que ha hecho de su padre, recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

“Vengo a buscar apoyo y hacer unas denuncias”, se escucha en el diálogo que tuvo con personal de seguridad de la representación diplomática que le recibió un documento.

Previo a su visita a la embajada, Verónica pidió a la Fiscalía General de la República dejar de decir “datos incorrectos” sobre la acusación a su padre, a quien consideró un “preso político” del Gobierno de México.

Verónica Ruffo aclaró que a casi una semana de la detención de Ernesto Ruffo en Ensenada, Baja California, aún no ha podido ver a su padre, pero espera acudir este jueves, una vez que concluya la audiencia de inicio de proceso.

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo y ciudadana estadounidense, solicitó protección a la @USEmbassyMex en la #CDMX. Asegura que ha sido víctima de hostigamiento por la defensa de su padre.



El exgobernador de Baja California enfrenta cargos por delincuencia organizada y… pic.twitter.com/bpu7KOwhWb — Nacho Lozano (@nacholozano) July 22, 2026

Ruffo Appel promueve nuevo amparo

Por Raúl Flores

Un día antes, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, promovió un nuevo juicio de amparo en el que acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer 17 presuntas irregularidades durante su detención, traslado y reclusión.

El político panista se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, desde el pasado domingo 19 de julio de 2026. Su captura se llevó a cabo días antes, el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California.

La detención de Ruffo Appel obedece a una investigación federal por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Específicamente, las autoridades lo vinculan con el ingreso irregular de combustibles al país, una modalidad delictiva que ha sido identificada por el gobierno federal como “huachicol fiscal”.

Las 17 irregularidades que denuncia la defensa

A través de sus abogados, el exmandatario estatal impugnó la emisión y ejecución de la orden de aprehensión, señalando múltiples violaciones a sus derechos durante el proceso de custodia federal. Entre los principales actos reclamados ante el juez de amparo destacan:

Incomunicación: Denuncian que tras su captura, Ruffo Appel fue incomunicado, impidiendo a su familia y abogados conocer su ubicación. Además, se le habría negado conversar de manera privada con su defensa.

Negligencia médica: La FGR presuntamente se negó a recibir y suministrarle sus medicamentos, interrumpiendo su tratamiento. Tampoco se le realizó una valoración médica que certificara que estaba en condiciones de ser trasladado desde Baja California hasta el Estado de México.

Traslado forzoso: Reclaman la instrucción de sacarlo de Ensenada por vía terrestre o aérea hacia otra entidad sin el debido proceso.

Ocultamiento de información: Señalan la ausencia o irregularidad de sus datos en el Registro Nacional de Detenciones (RND).