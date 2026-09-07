Aseguran Lamborghinis y otros vehículos de lujo durante cateo en San Pedro Garza García

Un fuerte operativo judicial interrumpió la rutina en uno de los municipios más exclusivos de Nuevo León. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron un cateo en una residencia de San Pedro Garza García, en el que aseguraron múltiples vehículos de alta gama. La intervención forma parte de una investigación activa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero.

La movilización de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) se concentró en un inmueble ubicado sobre la avenida Roberto Garza Sada, dentro de la colonia Valle de San Ángel. Con orden de cateo en mano, los agentes estatales ingresaron a la propiedad con un objetivo claro: la búsqueda y localización de objetos ligados a actividades criminales.

Elementos de seguridad aseguran los accesos internos del inmueble inspeccionado en Valle de San Ángel. Especial

Además del rastreo de capitales ilícitos, la diligencia contempló la inspección exhaustiva en busca de narcóticos y otros instrumentos que pudieran confirmar la comisión de delitos en la zona.

Vehículos de alta gama bajo custodia

El resultado inmediato de la intervención fue el aseguramiento de un lote de vehículos de lujo que se encontraban resguardados en el domicilio. Estos automóviles, cuyo valor y procedencia están siendo analizados, pasaron a disposición de las autoridades como evidencia clave dentro de la carpeta de investigación.

La Fiscalía precisó que las indagatorias continúan su curso. Los peritos siguen recabando indicios en el lugar para esclarecer los hechos, trazar el origen de los recursos y dar con los responsables de esta red financiera ilícita.