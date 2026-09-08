Cae mujer acusada de matar a balazos a abuelito en puesto de tacos

Una mujer de 47 años fue detenida en Monterrey por el presunto delito de homicidio calificado cometido contra un hombre de 60 años, en hechos ocurridos el pasado mes de mayo del presente 2026.

La captura de Mayra “N” fue cumplimentada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, el pasado 6 de septiembre en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

Tras ser arrestada, la femenina fue trasladada a un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, en donde se encuentra internada y a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

¿De qué se le acusa a la mujer detenida?

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios con apoyo de Detectives de la AEI, Mayra “N” sería la principal sospechosa de una agresión armada cometida contra un hombre de 60 años de edad el 30 de mayo de 2026 en la colonia Unidad Modelo.

Detalles indican que la víctima, identificada como Juan, se encontraba comiendo tacos en el cruce de las calles Tlatelolco y Mar Adriático, cuando fue atacado a balazos.

La acción criminal habría sido cometido por tripulantes de una camioneta que circulaba por la zona. Estas personas, al pasar cerca de donde se encontraba el hombre, redujeron la marcha del vehículo y le dispararon con un arma de fuego corta. Enseguida, los presuntos asesinos aceleraron y se alejaron del sector.

Extraoficialmente se menciona que los tripulantes de la camioneta y la víctima tenían anteriores rencillas por temas de drogas.

Luego de cometido el asesinato, al lugar arribaron elementos de Servicios Periciales para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladaron el cuerpo al anfiteatro, en donde se le realizó una autopsia que determinó muerte por lesiones craneoencefálicas secundarias a trayecto de proyectiles de arma de fuego.

Hasta el momento no hay información acerca de más personas detenidas por este crimen.

Procesan a joven por asesinar a golpes a su hija

Por otra parte, una joven de 24 años fue imputada por el presunto delito de feminicidio contra su hija menor de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Escobedo en el año 2021.

Como resultado de la audiencia de imputación por orden de aprehensión cumplida, Anyelyn "N" fue vinculada a proceso para ser investigada por el delito solicitado y poder ser llevada a juicio.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León refieren que Anyelyn "N" habría sido responsable de agredir a su hija de dos años y seis meses de edad dentro de un domicilio de la colonia Privadas del Sauce en General Escobedo, entre los días 5 al 10 de octubre de 2021.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló que a la mujer se le impuso medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal.