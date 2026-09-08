Tormenta Marie se aleja de costas mexicanas, pero seguirán lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ahora tormenta tropical Marie continúa debilitándose mientras se aleja gradualmente de las costas mexicanas.

Marie se localiza aproximadamente a mil 170 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora. “El sistema no afecta al país”.

En tanto, el huracán Lowell se aleja de Hawái luego de provocar graves inundaciones y apagones en Kauai, moviéndose a 30 kilómetros por hora rumbo al norte.

Lowell, que mantiene vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, seguirá perdiendo fuerza para convertirse en tormenta tropical en las próximas horas.

El SMN dio a conocer, por otra parte, que se esperan lluvias puntuales intensas en regiones de Guanajuato (sur y sureste), así como muy fuertes en zonas de Baja California Sur (norte y centro), Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro, sur y este), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Jalisco (noreste y este), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (norte, oeste y sur), Hidalgo (norte y este), Guerrero (este), Veracruz (norte y sur), Puebla (norte), Oaxaca (norte, oeste, sur y este), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro y oeste).

Además de lluvias puntuales fuertes en áreas de Baja California (centro y sur), Tamaulipas (sur) y Estado de México (norte y oeste), e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

A su vez, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca (Istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, y rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.

También se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California, y mar de fondo con olas de 1.0 a 2.0 metros de altura en los litorales de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las condiciones descritas serán generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, además de la onda tropical número 37, que se desplazará sobre el sureste mexicano.

A lo largo del día, se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico, del Golfo de México y de la Península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en regiones de Sinaloa (centro y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados en regiones de Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste); de 35 a 40 grados en zonas de Baja California Sur (norte y centro), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en áreas de Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.