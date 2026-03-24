Con lanzamiento de “México Aprende IA” Fermaca y Nvidia impulsan una nueva era de talento digital con impacto global

En un evento trascendental para el futuro tecnológico del país, se dio a conocer el lanzamiento del programa "México Aprende Inteligencia Artificial", una iniciativa impulsada por la empresa mexicana de infraestructura Fermaca y la líder mundial en computación acelerada e IA, Nvidia. El proyecto tiene como objetivo capacitar a docentes universitarios a través de la certificación Deep Learning Institute (DLI) de Nvidia, buscando generar el talento que transformará industrias y posicionará al país en la economía digital global.

Manuel Calvillo Gándara, encargado de Fermanca Digital City proyectó la certificación de nueve profesores en el estado de Durango, donde se hizo el lanzamiento nacional del programa.

“Es un plan en el cual queremos llegar a certificar entre 20 y 40 profesores que a su vez pueden llegar a capacitar hasta mil estudiantes, lo que nos da una base muy amplia para que el alumnado y los futuros empresarios puedan aplicar o empezar a aplicar con conocimiento profundo la inteligencia artificial”, dijo.

Fernando Calvillo Álvarez, cofundador y copresidente de Fermaca, subrayó la magnitud del proyecto, afirmando que es un "viaje emocionante que transformará no solo nuestras vidas, sino el futuro de nuestra nación". Mencionó que la compañía, con experiencia en proyectos de energía y conectividad, está liderando una nueva etapa: la construcción de la infraestructura digital (a través de iniciativas como Fermaca Digital City) que permitirá a México competir globalmente en la era de la IA.

"Fermaca no solo está construyendo infraestructura tecnológica de clase mundial, sino que está impulsando el desarrollo del activo más importante de todos, que es el talento mexicano", enfatizó. Hizo hincapié en que la revolución tecnológica requiere un cambio profundo en la mentalidad, enfocándose en la innovación, la resolución de problemas complejos y el trabajo en equipo, habilidades esenciales para el futuro.

Por su parte, Manuel Calvillo Álvarez, cofundador y copresidente de Fermaca, destacó la necesidad de infraestructura (electricidad, gas natural, conectividad) para materializar las aplicaciones de la IA.

El empresario destacó la velocidad vertiginosa del avance tecnológico, citando datos de Nvidia que indican que en 10 años, la tecnología ha aumentado su velocidad 40 millones de veces, y proyectó que con el nuevo Latam Center operando en los próximos meses, este avance podría ser de 5 a 7 millones de veces en solo dos o tres años.

Alejandro Jiménez, ejecutivo Senior México y Gerente de Cuentas Latam de NVIDIA, explicó el rol central de la compañía, cuyos productos están detrás de los avances más relevantes en la IA, desde la investigación científica hasta aplicaciones industriales.

El programa "México Aprende IA" es el primero de su tipo en América Latina y busca el acercamiento de la tecnología a través de la habilitación y el conocimiento compartido. certificando a decenas de académicos y científicos en el riguroso programa Nvidia Ambassadors del DLI.

Aplicaciones reales y transformación productiva

Los líderes empresariales compartieron ejemplos concretos del impacto de la IA:

• Salud Global: El uso del framework Monai de Nvidia por empresas como Aisha (un spin-off del Grupo Hospitales Ángeles) para el análisis de imágenes médicas, permitiendo la detección temprana de enfermedades, como ciertos tipos de cáncer, mediante visión por computadora.

• Medio Ambiente y Seguridad: El proyecto Earth 2 de Nvidia con la NASA, un gemelo digital del planeta Tierra, utilizado por agencias meteorológicas y centros de investigación para predecir desastres naturales (inundaciones, huracanes) con hasta 31 días de anticipación, salvando vidas e infraestructura.

• Servicios Públicos: El uso de aplicaciones de IA en servicios de salud internacionales, como en Singapur, donde plataformas analizan resultados de pacientes para proporcionar diagnósticos con una certeza de casi el 99% antes de la cita.

La iniciativa "México Aprende IA" representa un punto de inflexión donde la educación y la tecnología convergen, con el objetivo claro de utilizar cada avance técnico para el bien común, preparando a las futuras generaciones para un futuro digital sin precedentes.

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