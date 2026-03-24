Buscan a tres hombres que desaparecieron tras ir a un rancho en Nuevo León 

La Fiscalía General de Justicia investiga la desaparición de tres hombres cuando acudieron a un rancho en China, Nuevo León.

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) emitió el Reporte de Búsqueda para dar con el paradero de Fidel Soto Mata, de 60 años; Pedro Bernal Orta, de 40 años y Sergio Vaca Robles, de 56 años.

Los hombres fueron vistos por última ocasión el 19 de marzo en el Rancho La Ermita, en el mencionado ayuntamiento.

De acuerdo con las fichas publicadas Soto Mata tiene el cabello corto lacio entrecano; es de tez moreno claro; ojos café oscuro; nariz y boca mediana; mide 1.65 metros de estatura, es de complexión delgado y como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo derecho con el nombre "Fidel", en el brazo derecho los nombres: "Brenda", "Liliana" y "Nora" con una Santa Muerte y unas manos con un rosario.

Además, a la altura del hombro izquierdo en la clavícula tiene una estrella y en el derecho la leyenda "Te amo" y la letra "A".

Por su parte, Bernal Orta es de cabello corto, lacio y negro; tez moreno claro; ojos café claro, boca de tamaño regular, mide 1.75 metros de estatura y no se refieren señas particulares.

Vaca Robles tiene el cabello corto, negro y ondulado; es de tez moreno claro, ojos café oscuro; boca y nariz mediana; mide 1.60 metros y es de complexión regular. No se refieren señas particulares ni vestimenta.

Cualquier información de los hombres, están disponibles los números (81) 81 1990 3873 y (81) 2020 44 11.

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JCS