Iguales 2.0 escala a nivel nacional para impulsar talento femenino 

Solo tres de cada 10 profesionistas en ciencia y tecnología en México son mujeres. No es falta de talento, es falta de oportunidades. Bajo ese diagnóstico arranca Iguales 2.0, una apuesta que busca cambiar esa historia desde las aulas y llevarla hasta el mercado laboral.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y Zurich México lanzaron la segunda fase de este programa con una meta clara: escalar a nivel nacional un modelo que ya probó que puede empujar a más jóvenes —sobre todo mujeres— hacia las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM).

Las cifras que acompañan el relanzamiento no son menores. Solo 17% de quienes trabajan en tecnologías de la información son mujeres y apenas 35% de estudiantes cursan carreras en estas áreas. Aun entre quienes tienen alto rendimiento en matemáticas y ciencias, la aspiración por seguir ese camino se diluye.

Integrantes del PNUD intervienen durante el lanzamiento del programa Iguales 2.0 en México, estrategia que busca aumentar la participación de mujeres en carreras CTIM. PNUD

“Iguales 2.0 busca que ninguna joven quede fuera de las oportunidades de futuro por razones de género o territorio”, dijo Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en México.

La diferencia con otros programas, insistieron durante el lanzamiento, es que este no se queda en la teoría. En su primera fase alcanzó a más de 16 mil jóvenes, formó a docentes y detonó 90 proyectos impulsados por estudiantes que resolvieron problemas reales en sus comunidades: desde aplicaciones para atención psicológica hasta soluciones de movilidad para personas con discapacidad.

Ahora, el programa se expande. Llegará a más estados, incorporará una plataforma digital para alcanzar a estudiantes en todo el país —incluidas zonas rurales e indígenas— y sumará financiamiento para al menos 75 proyectos nuevos, todos con una condición: el liderazgo de mujeres.

“Iguales no es solo un programa, es una apuesta por el talento y el futuro de México”, afirmó Marc Martínez, CEO de Zurich México, al destacar que la inversión acumulada ronda el millón de dólares.

La apuesta también es más ambiciosa. No solo se trata de formar estudiantes, sino de acompañarlos más allá del aula. La nueva fase incorpora un componente para juventudes emprendedoras, con la intención de conectar esas habilidades con empleo formal, redes y oportunidades reales de crecimiento.

Ahí está uno de los retos de fondo: que estos proyectos no se queden en ejercicios escolares. Por eso, el programa buscará articular alianzas con instituciones educativas, empresas y organizaciones para dar seguimiento a las trayectorias de quienes participan.

Porque el problema no empieza en la universidad, sino mucho antes. Y si no se corrige a tiempo, se convierte en una brecha estructural que deja fuera a miles de jóvenes de los sectores mejor pagados y con mayor crecimiento.

Iguales 2.0 intenta romper ese ciclo con intervención directa, dinero, mentorías y referentes. Se pretende impactar a más de 45 mil personas en todo el país, con más de 12 mil estudiantes que podrían transformar su trayectoria educativa y laboral.

La apuesta final es que más mujeres no solo entren a la ciencia, sino que se queden, lideren y transformen desde ahí.

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