Alcaldesa de Tepeji del Río resulta lesionada tras accidente carretero

La alcaldesa de Tepeji del Río, Tania Valdez Cuéllar, resultó con diversas lesiones luego de verse involucrada en un accidente automovilístico cuando se trasladaba por una vía carretera presuntamente tras concluir actividades oficiales en la capital de Hidalgo.

La información comenzó a circular de manera extraoficial durante las últimas horas, generando incertidumbre sobre el estado de salud de la edil y las condiciones en las que ocurrió el percance.

Fue a través de publicaciones en sus redes sociales donde la propia funcionaria dejó entrever parte de las consecuencias del incidente, al mostrar imágenes con visibles afectaciones físicas.

Posteriormente, autoridades municipales confirmaron los hechos.

El secretario del ayuntamiento, Félix García Clemente, informó que la alcaldesa presenta una fractura en el fémur, así como lesiones en el rostro; sin embargo, aseguró que se encuentra fuera de peligro y bajo atención médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre el lugar exacto del accidente ni las causas que lo originaron.

Tampoco se ha precisado si hubo otros vehículos involucrados o si la presidenta municipal viajaba acompañada al momento del incidente.

La alcaldesa de Tepeji del Río, Tania Valdez Cuéllar Foto: Especial

JCS