Nuevo León espera hasta 50 frentes fríos por “Niño Godzilla”

Ante la presencia del fenómeno “El Niño” rebautizado por especialistas como “El Niño Godzilla” por su intensidad, Nuevo León contempla por lo menos 50 frentes fríos entre noviembre y febrero del año entrante, así como temperaturas más crudas.

El titular de Protección Civil del estado, Érik Cavazos Cavazos, informó de la situación que enfrentará Nuevo León en los próximos meses por este fenómeno climatológico que se estará haciendo presente.

Mencionó que a la fecha se han registrado cinco frentes fríos; sin embargo, se tienen previstos unos 56 por lo que faltarían cerca de 50 durante esta temporada invernal.

El día de hoy está entrando el frente frío cinco de la temporada, de 56 que se tienen previstos”, indicó.

Expuso que para noviembre se tienen contemplados ocho, pero la mayor intensidad de las masas de aire frío será en diciembre, enero y hasta febrero como resultado de la presencia del fenómeno “El Niño”.

Esta temporada se presenta diferente ¿Por qué es diferente? Porque tenemos el fenómeno "El Niño". En Estados Unidos y en algunas otras partes y los meteorólogos y especialistas lo han manejado como intenso o fuerte o en algunos casos "El Niño Godzilla" ¿Qué significa? Que se va a fortalecer”, detalló.

Añadió que Nuevo León tendrá esas masas de aire frío más intensas.

'El Niño' nos contrarresta tener ciclones tropicales, pero en la época invernal aumenta humedad o las masas de aire frío serán más intensas, ¿qué significa?, que se esperan temperaturas por debajo de los cero grados sobre todo en la parte noreste del país que abarca Nuevo León”, estableció.

"El Niño" agrava sequías e inundaciones

Por AFP

Una sequía ya devastadora en Sudamérica y lluvias torrenciales en India y Nepal: los efectos de "El Niño" continúan, amenazando las cosechas de arroz y café, hasta tal punto que el Banco Mundial prevé que los precios de los alimentos suban un 18% para el próximo año.

Este fenómeno climático natural ocurre cada dos a siete años en el Pacífico ecuatorial. El calentamiento de las aguas superficiales en esa zona altera todo el clima y los vientos sobre ese océano.

En un efecto dominó, impacta además en las precipitaciones y las temperaturas en todo el planeta, lo que agrava las sequías, las inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos, con consecuencias ya visibles para las poblaciones.

"El Niño" en cifras

Se prevé que los precios de los alimentos aumenten un 18% entre 2025 y 2027, según el Banco Mundial, que atribuye este comportamiento tanto a las dificultades de abastecimiento debido a las guerras en el mundo como a los efectos previstos de "El Niño".

484.500: esa es la cantidad de muertes que ya ha causado este episodio del fenómeno climático desde junio, de acuerdo con cifras del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.

El balance es solo provisional, ya que la organización prevé que podrían producirse cerca de 373.000 fallecimientos adicionales en los próximos seis meses.

Cultivos más vulnerables ante "El Niño"

No hay una respuesta única; dependerá de cada región.

Pero "desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los cultivos que reciben mayor atención son aquellos que constituyen los alimentos básicos, fuentes de la mayor parte de las calorías que consumen las poblaciones de los países vulnerables", respondió a la AFP Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Así, "El Niño" afecta especialmente al arroz en las regiones donde reduce las lluvias, sobre todo en Asia, donde puede limitar la siembra y los rendimientos.

El maíz y los frijoles, esenciales en México, Centroamérica y el sur de África, también están expuestos a un mayor riesgo de sequía.

Incluso el sorgo y el mijo, muy importantes en África Oriental y, sin embargo, más resistentes a la falta de agua, pueden sufrir un déficit prolongado de lluvias, señaló la FAO, que agregó que el trigo también puede verse afectado por las precipitaciones irregulares.

Además de afectar la disponibilidad y los costos a nivel local, estas situaciones pueden provocar una sacudida en los precios mundiales de los principales cereales —trigo, arroz, maíz...— y disparar la factura de los países que dependen de las importaciones.

Pero la organización también sigue de cerca los cultivos destinados a la exportación, en particular el cacao y el café, que son sensibles tanto al exceso como a la falta de lluvias, ya que la primera situación favorece las enfermedades y la segunda afecta la calidad y el volumen.

Un mal año puede, en última instancia, afectar los ingresos de los agricultores locales y las entradas de divisas de los países productores, al tiempo que hace subir los precios mundiales.