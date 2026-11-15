Caravana Dios con Nosotros: Ofrecen empleo a migrantes en Chiapas

El gobierno de Chiapas ofrecerá empleo temporal a los migrantes que caminan en la caravana Dios con Nosotros, como una alternativa para realizar actividades productivas en el estado, informó ayer el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Dijo que el tránsito migratorio se ha vuelto cada vez más complejo, sobre todo por las dificultades que enfrentan quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Lo mejor es que las personas en contexto de movilidad puedan permanecer en sus lugares de origen, pero cuando las circunstancias no lo permitan, encuentren alternativas que les ayuden a salir adelante”, consideró.

Instruyó a la Secretaría de la Frontera Sur retomar el programa de empleo temporal para las personas en contexto de movilidad que transitan por la entidad, para que realicen actividades productivas y tengan una alternativa de trabajo digno durante su estancia.

Casi 2 mil personas avanzan hacia Escuintla; los integrantes reportan lesiones, deshidratación y detenciones del INM. Foto: Cuartoscuro.

Alternativas ante las dificultades para llegar a Estados Unidos

“Hoy volveremos a retomarlo, porque creemos que la atención al fenómeno migratorio debe hacerse con responsabilidad, sensibilidad y un profundo sentido humano”, afirmó.

Nuestra responsabilidad es tender la mano a quienes más lo necesitan”, sostuvo, con respeto a los derechos humanos.

No se precisaron el número de plazas, el pago, los requisitos ni la fecha de arranque.

Lesiones y detenciones complican el avance de la caravana

La caravana Dios con Nosotros reanudó su marcha la tarde del viernes rumbo a Escuintla, tras 48 horas de descanso en el domo del barrio Guadalupe, en Huixtla, donde los migrantes recibieron curaciones de la Cruz Roja.

Los propios integrantes indicaron que aún avanzan casi 2 mil personas, entre hombres, mujeres, adultos y niños. Caminaron toda la noche hasta Escuintla, donde se instalaron en la unidad deportiva sin decidir si continuarían.

Contaron que las laceraciones en los pies y la deshidratación por las altas temperaturas han provocado que muchas mujeres con sus hijos se queden y se prolongue el avance.

También dijeron que muchos se han quedado atrás y han sido asegurados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en los primeros kilómetros, pero desconocen cuántos.

En Tapachula, un migrante hondureño amenazó al periodista Benjamín Alfaro mientras grababa en el parque Bicentenario, informó ayer Excélsior. Alfaro no ha presentado denuncia y el resto de los migrantes se deslindó y dijo que viaja en paz.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina en Palacio Nacional que no hay ninguna caravana en tránsito hacia la frontera norte y que la que se está formando se atiende como las otras 23, que no han pasado de Oaxaca.

“La mayoría se quedan en Chiapas al darles la información y la atención que se requiere para informarles pues que no van a poder ingresar al territorio de Estados Unidos”, respondió y dijo que se han encargado de atender a los extranjeros que buscan llegar a EU.

*mcam