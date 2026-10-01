Conflicto laboral no justifica violencia: Sheinbaum condena ataque a estatua de Calderón

Este jueves 1 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó el acto realizado por extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, quienes decapitaron la estatua del expresidente Felipe Calderón ubicada en inmediaciones de la Calzada de los Presidentes, en el Complejo Cultural Los Pinos.

Durante sus declaraciones, la mandataria sostuvo que no está de acuerdo con acciones que impliquen violencia, incluida la forma en que los manifestantes ingresaron a Los Pinos y los daños ocasionados a la escultura.

No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia, ninguno. No estoy de acuerdo con eso. Esta entrada que hicieron, este golpeteo, hasta provocación se me hace”, señaló.

La presidenta señaló que el contexto del conflicto laboral no justifica actos violentos. Cuartoscuro

Por otra parte, la jefa de Estado, dijo comprender el enojo de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al recordar el conflicto generado tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro durante el gobierno de Felipe Calderón.

En este sentido, la primera presidenta del país, cuestionó la decisión tomada en aquel momento y sostuvo que los trabajadores fueron afectados por el cierre de su fuente laboral.

Puedo entender el enojo que tienen trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por la barbaridad que hizo Calderón de cerrar Luz y Fuerza del Centro como la cerró, sin ningún derecho para los trabajadores”, expresó.

Asimismo, Sheinbaum Pardo atribuyó el cierre de la empresa a razones políticas y señaló que el SME mantenía una postura contraria a procesos de privatización. No obstante, insistió en que el contexto del conflicto laboral no justifica actos violentos.

Pero no está bien los actos violentos, eso no debe ser bajo ningún motivo. Eso hay que condenarlo siempre, porque si no se justifica la violencia venga de donde venga y eso no está bien”, reiteró y concluyó.