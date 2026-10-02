Entre dolor y exigencia de justicia, dan último adiós a subdirectora asesinada en secundaria

Compañeros del gremio magisterial, alumnos, familiares y amigos despidieron a la profesora Nedi Edith Nevárez González, subdirectora de la Secundaria General Número 13, quien fue asesinada durante el ataque registrado en el plantel ubicado en el ejido La Unión, en Torreón.

Los servicios funerarios se llevaron a cabo en las instalaciones de la Funeraria Gayosso, ubicada sobre el bulevar Raúl López Sánchez, a donde arribó personal docente, directivos y miembros de la comunidad escolar para presentar sus condolencias y acompañar a la familia.

De acuerdo con la agenda de los honores fúnebres, este sábado a las 10:00 horas se celebrará la misa de cuerpo presente en el mismo recinto para posteriormente proceder con el sepelio.

Causa de muerte confirmada por la necropsia

De forma paralela, las autoridades forenses dieron a conocer los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de la docente, dictaminando que la causa determinante de la muerte fue un choque hipovolémico.

La necropsia confirmó que la causa de muerte fue un choque hipovolémico por heridas de objeto contuso-cortante. REUTERS

El informe médico detalló que el deceso derivó de una severa pérdida de sangre provocada por múltiples heridas infligidas con un objeto contuso-cortante y penetrante. La agresión le generó graves traumatismos en la región del cráneo, así como múltiples lesiones en los brazos.

Señalan seudofanatismo de atacantes

Los dos jóvenes detenidos como probables responsables de la agresión cometida en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, actuaron bajo un cuadro de seudofanatismo e imitación de criminales internacionales, reveló la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE).

El fiscal Federico Fernández Montañez explicó que los agresores —quienes son hermanos gemelos— provienen de un contexto de desintegración familiar y mostraban fijación por personas que ejecutaron agresiones armadas en instituciones educativas fuera del país.

“Son hermanos gemelos, y que dentro de sus pertenencias y sus primeras declaraciones hablan de buscar pertenecer a grupos y de idolatrar figuras que ni siquiera son figuras nacionales. Son figuras que ellos consideran a seguir, que en algún momento de la historia de otros países llevaron a cabo ataques como estos; ése es el contexto”, detalló el fiscal general.

Descartan ataque dirigido a la comunidad escolar

Fernández Montañez aclaró que las investigaciones descartan que los presuntos responsables hayan actuado por una afrenta personal o directa en contra de la sociedad o del personal educativo de la institución.

“Es un tema que ellos traían, incluso en sus pertenencias como figuras a seguir y deseaban pertenecer”, puntualizó el funcionario.

El ataque registrado en el plantel dejó como saldo el deceso de la subdirectora de la escuela y cuatro personas más con heridas de gravedad.