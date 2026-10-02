Investigan agresión contra estudiante trans en Sonora

Una estudiante trans fue agredida física y verbalmente por al menos cuatro adolescentes en una preparatoria pública de Hermosillo, Sonora; la Agencia Ministerial de Investigación Criminal abrió una carpeta contra quienes resulten responsables, por lo que las autoridades investigan a fin de poder fincar responsabilidades.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre a las afueras de la preparatoria pública Colegio de Estudios Científico y Tecnológico del Estado de Sonora (CECYTES), plantel La Manga, cuando una joven de 18 años identificada como René esperaba su transporte, momento que en el que fue sorprendida por sus agresoras.

El fiscal general de justicia, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que investigan el hecho bajo perspectiva de género y dijo que es posible que emitan ordenes de aprehensión o medidas legales, porque entre las atacantes hay menores de edad.

Tenemos entendido que la víctima se encuentra fuera de peligro, su estado de salud es estable, su familia la ha estado apoyando, también hemos estado en contacto con autoridades de la SEC para que atienda lo que corresponda al interior del plantel educativo”, dijo.

De acuerdo con testigos, la joven víctima presentaba una fractura en la nariz y diversas lesiones en el rostro y su cuerpo, las autoridades educativas también indagan el caso.

El fiscal explicó que la agresión incluyó golpes e insultos, aunque evitó proporcionar detalles sobre las expresiones utilizadas durante el ataque.

Lo que pueden estar seguros es que van estas personas a ser llevadas ante las autoridades judiciales respectivas por esta conducta que, por supuesto, es intolerable y que no vamos a permitir ni adentro ni afuera de los planteles que haya violencia de este tipo”, afirmó.

El fiscal sonorense no dijo cuántas alumnas participaron en la agresión, pero confirmó que fueron varias personas del sexo femenino las que atacaron a la víctima.