Aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina en Culiacán

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento de una carga de 1,320 kilogramos de metanfetamina en la localidad de Carboneras, municipio de Culiacán, Sinaloa.

La acción se llevó a cabo el 1 de octubre como resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Durante la intervención también fue asegurado un vehículo presuntamente relacionado con el traslado del cargamento.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la droga incautada tendría un valor superior a 350 millones de pesos, cantidad que representa una afectación económica para la organización delictiva involucrada y limita parte de su capacidad operativa y logística.

Las autoridades señalaron que con este decomiso se impidió que más de una tonelada de metanfetamina llegara a los circuitos de distribución y posteriormente a las calles.

Tanto la droga como el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, instancia que continuará con la integración de la carpeta de investigación y las diligencias ministeriales correspondientes.